Una niña de 10 años graba cómo abusa sexualmente de ella el padre de una amiga para que la crean

Una fiscal uruguaya, de la ciudad de Artigas, ha denunciado que una niña de 10 años, víctima de abusos sexuales por parte del padre de una de sus amigas, “se sometió voluntariamente al abuso para obtener una prueba para que los adultos creyéramos en ella”, tal y como informa la BBC. “Debería avergonzarnos a todos”, espetó en un comunicado la funcionaria por la poca credibilidad que suele darse a los menores.

“La víctima, una niña de 10 años, concurría a jugar y escuchar música asiduamente a la casa de una amiga de la misma edad, en esas circunstancias aprovechando momentos en que su esposa estaba trabajando, el abusador mandaba a su hija al almacén para quedarse a solas con la pequeña y procedía a manosearle sus genitales”, manifestó la mujer.

La hija del violador, un hombre de 62 años, descubrió las agresiones sexuales a su amiga. Posteriormente, ambas idearon un plan para que quedara constancia del delito: grabaron uno de los abusos con el portátil escolar.

“Estos hechos fueron realizados en repetidas ocasiones en el transcurso de un año, hasta que la propia hija presencia uno de ellos y le dice a su amiguita que sabe lo que su papá le está haciendo, que tiene mucho miedo de su padre y que nadie les va a creer, por lo que ambas planean filmar tal situación, lo que logran luego de varios intentos”.

El acusado podría recibir una condena de entre 2 y 6 años de prisión, ya que la víctima es menor de 12 años. “Esta acción tan valiente de una niñita abusada debería servir no solo para que se haga justicia, sino para que toda la sociedad tome conciencia de que estas cosas pasan con más frecuencia de la que creemos y que los niños no mienten, no inventan”, concluyó la fiscal en el comunicado.