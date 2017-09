Unanimidad para exigir a Zebenzuí que entregue su acta y dar traslado a la Fiscalía

El pleno ordinario del Ayuntamiento de La Laguna previsto para ayer, donde la oposición quería llevar una moción de urgencia en la que reclamaban la reprobación y entrega del acta del concejal Zebenzuí González por sus mensajes de WhatsApp, no llegó a celebrarse, a pesar de la expectación levantada tanto entre los medios como en el público presente, muchos de los cuales portaban carteles pidiendo su dimisión. El motivo es que, en una reunión previa y que duró más de una hora, los portavoces de todos los partidos políticos del Consistorio, incluidos CC y PSOE, lograron llegar a un acuerdo unánime en el que condenan y reprueban las manifestaciones del edil por WhatsApp, así como para “el cese fulminante en todas las responsabilidades atribuidas a Zebenzuí González, al que exigimos la entrega de su acta como concejal de este Consistorio”. Además, se acordó que “el Ayuntamiento de La Laguna dé traslado a la Fiscalía por si fuera constitutivo de delito”.

En el escrito se argumenta también que, “siendo el interés general de las decisiones adoptadas por unanimidad en este texto, rubricado por todos los grupos municipales, el criterio que debe guiar a la Junta de Portavoces y a los diversos partidos y coaliciones aquí representados, aconseja posponer la celebración del pleno municipal, previsto para hoy (por ayer) 15 de septiembre. Los asuntos del orden del día no son urgentes, pueden ser pospuestos sin causar perjuicio a la ciudadanía de La Laguna y entendemos que el interés general del municipio debe prevalecer”. La previsión es que la sesión plenaria se celebre algún día de la próxima semana.

Todos los portavoces manifestaron también su deseo de que González renuncie a su acta y no acuda a más plenos.

En concreto, el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, destacó que fue “tremendamente complicado” alcanzar el acuerdo por unanimidad. “Espero que en el próximo pleno, donde se tratará este asunto, quede aún más claro y rotundo ese rechazo a las declaraciones de Zebenzuí González”, añadió. “Espero -enfatizó- que ningún grupo de este Ayuntamiento sea rehén, en virtud de este acuerdo, del voto de Zebenzuí González”.

Mientras, el portavoz del grupo municipal de CC, Antonio Pérez-Godiño, preguntado por si el concejal seguiría cobrando el sueldo, explicó que “una vez cesado, pierde la exclusividad y el sueldo”. Descartó, además, que CC vaya a acoger en un futuro a Zebenzuí González entre sus filas. “Eso no va a ocurrir”, enfatizó.

mónica Martín y Javier Abreu

Esperadas eran las declaraciones de la primera teniente de alcalde, y presidenta de la gestora local del PSOE de La Laguna, Mónica Martín, quien afirmó que es “totalmente falso” que conocieran con anterioridad dichos mensajes de WhatsApp de Zebenzuí González. “No los conocíamos, es un grupo de una serie de personas del PSOE en el que no estábamos ni yo ni María José [Castañeda] y hoy he constatado con una de las personas que está en el grupo que sigue abierto, con lo que tampoco he cerrado ningún grupo”, sostuvo Martín y refrendó Castañeda. Agregó, además, que González estaba en la lista del PSOE porque “lo decidió el anterior candidato”, en referencia a Javier Abreu, “y además fue una imposición de él porque creo que era una persona de su confianza”.

Por su parte, Abreu respondió que tanto Mónica Martín como María José Castañeda “no cuentan la verdad, conocían los mensajes, y lo puedo demostrar”. “Lo tenían, y la persona que lo distribuye es asesor de Mónica Martín y se lo manda a ella y al resto de los concejales. Lo tenían y lo han intentado ocultar durante todo este tiempo”, enfatizó. Además, exigió “al PSOE públicamente que lo expulse y que abra una investigación interna de quiénes, cuándo, cómo y de qué manera sabían el asunto, y si lo han ocultado”.

“Y si a mí me llaman a declarar puedo demostrar que lo sabían”, reiteró, así como que “tiene 11 expedientes abiertos en el Colegio de Abogados y 8 causas judiciales”. “No acepto que se siente en el salón de pleno -sostuvo-, lo que hay aquí es un acuerdo para ver si la cosa se calma y este señor vuelve al pleno y aquí no ha pasado nada, porque a CC no le interesa lo que ha pasado, sino conservar la Alcaldía”.