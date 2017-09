Margarita Suárez: “Voy a ser famosa, a mis 82 años, gracias a Gran Hermano”

Margarita Suárez tiene 82 años, vive en Guargacho (Arona) junto a su familia y hoy ha tenido que madrugar. Su avión despega del aeropuerto Reina Sofía justo a las 7.00 de la mañana con destino a Madrid. Esta noche robará a los concursantes de Gran Hermano Revolution todo el protagonismo con su desparpajo y alegría, como transmite en esta entrevista. Aunque su estancia será corta, Margarita tendrá la responsabilidad de salvar a alguno de los nominados: Nerea, la pareja Hugo y Miriam o Maico, que están en la cuerda floja. Es fan del programa desde sus primeras ediciones, porque “me divierten y entretienen mucho”. Ella es la flamante ganadora del concurso Estás dentro, y se siente, muy ilusionada por eso. “Está feliz como una niña”, dice una de sus cinco hijas. “Ya se le olvidaron todos los dolores”, agrega otra. Margarita lo tiene todo preparado: ayer fue a la peluquería y ya por la tarde tenía la maleta lista. Llevará puesta la ilusión y sus mejores complementos: el buen humor y la sonrisa. Es la primera octogenaria en pisar la casa de Guadalix, (“voy a ser famosa gracias a Gran Hermano a mis 82 años”, dice) y eso ya es todo un éxito para la tinerfeña que seguro hará historia en uno de los programas de mayor éxito de Telecinco, que cumple su edición 18.

-¿Cómo vivió el momento en el que Jordi González le anuncia en directo que es la ganadora del concurso para fans Estás dentro?

“Resulta que yo había llamado a Telecinco para participar en otra cosa, pero me equivoqué y llamé a esta gente, que me hacía unas preguntas muy raras. Cuando Jordi anunció mi nombre, precisamente estaba viendo Gran Hermano, que es un programa que sigo de siempre porque me divierte mucho. Lo que pasó es que no entendía muy bien a Jordi porque, por la tele, la voz llegaba con retraso y estábamos toda la familia reunida. Fue un auténtico escándalo. Al final me logré comunicar y resulta que ahora estoy dentro de Gran Hermano Revolution”.

-Visitará la casa para salvar a alguno de los nominados. Como fan de Gran Hermano, ¿cómo está viendo esta edición?

“Veo a algunos concursantes un poco amañocitos, algunos buscan una pareja como para gustarle a la gente y que les apoyen, pero tan pronto no puede nacer el cariño, digo yo, no sé”.

-De los nominados, le tocará salvar a alguno, ¿lo tiene claro?

“Todavía no sé a quien salvar. A mí me gusta mucho la parejita, pero me parece que él está actuando un poco raro, ella sí que está enamorada de él, se le nota. El chico descalzo también me gusta, el otro día dio un discurso y me enamoró, habla muy bonito, tiene una personalidad diferente al resto. Y Nerea, que es la princesa, la que entró con una corona y todo, no sé si se hace la tontita o qué le pasa. No creo que no sepa limpiar una mesa y no sepa lo que es una bayeta. Si de verdad no lo sabe, la culpa es de su familia que no le enseñó desde chiquita a limpiar sus cosas. No se puede dejar la mesa sucia de Cola Cao. Es normal que sus compañeros se enfaden con ella”.

< > Foto: Fran Pallero

-Aunque esta edición está empezando, ¿ya tiene algún concursante favorito?

“A mí me gusta mucho la gordita, Pilar. Es muy graciosa y me encanta la relación con su compañero inseparable, Juan Labory. Ellos dos siempre están echando pa’ lante, se divierten y divierten a la gente. Esta edición está muy bonita la verdad”.

-¿Ya tiene las maletas preparadas para este viaje?

“Si Dios quiere, a las cinco de la mañana salgo de mi casa al aeropuerto Reina Sofía, porque a las 7.00 de la mañana sale mi vuelo a Madrid. Ya tengo todo listo y voy muy contenta e ilusionada ”.

-¿Qué dice su familia de su aventura televisiva?

“Nosotros somos una familia muy unida. Mis hijas y mis nietos están encantados con este viaje que voy a hacer. Yo estuve muchos años en Venezuela, aunque nací en Los Realejos. Me fui soltera para Venezuela en aquella época, fue allá donde se enamoró de mí un chico de La Coruña. Ese chico estaba loco de amor y yo también me enamoré de verdad de él. Eso sí era amor. Así que nos casamos por la Iglesia y todo. Estuvimos muchos años juntos. Con él tuve cinco hijas, todas hembras, que nacieron en Venezuela, y tengo siete nietos y ahora voy a tener un bisnieto. Vivíamos todos en Caracas, en La Candelaria. Pero, gracias a Dios, ahora toda la familia está aquí. A mí me gusta mucho cocinar, así que en Caracas trabajé en varios restaurantes”.

-En ese caso, ¿qué le cocinaría al primer eliminado de Gran Hermano Revolution, para pasar el trago amargo?

“Yo le haría un conejo al salmorejo con unas papitas arrugadas, su buen gofio amasado y, como no, su buen vasito de vino blanco del norte de la Isla, para ahogar las penas”.

-¿Cómo será el itinerario de su visita a la casa de Gran Hermano?

“El jueves (por hoy) me toca ir al plató, de ahí a la casa para salvar a alguno, que todavía no sé a cuál, ya Jorge Javier me contará cómo es la dinámica. Y ya el viernes me vuelvo para acá, pero me deberían dejar unos días más. Invitarme al Sálvame o algo de eso. Voy a aprovechar para decirles que me llamen alguna vez, que ya soy famosa, y puedo salir en el Sálvame Deluxe [ríe]”.

-Los seguidores isleños de Gran Hermano estarán apoyándola sintonizando Telecinco en sus televisores. Seguro que tendrá mucha audiencia…

“Yo voy a llevar mañana (por hoy) con mucho orgullo la bandera de Canarias a Gran Hermano, ¡Ay pero qué divertido es esto! ¿Sabes qué edad tengo yo? Pues tengo 82 años. Vivir esta nueva aventura es todo un gusto. Seguro que el programa lo verá toda mi familia de Los Realejos y también la que tengo en San Miguel, y en Venezuela tengo a amigas y vecinas, que son como la familia, que ya me han dicho que verán el programa. La audiencia va a subir seguro, ¡qué me den un premio! [Ríe]”.