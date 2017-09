Zaida González pide al Cabildo que atienda antes el colapso de tráfico que el tren del Sur

La primera teniente de alcalde en Santa Cruz de Tenerife, Zaida González (PP), abogó ayer por abrir “una reflexión serena” antes de reemprender el proyecto de tren al Sur, “porque, en mi humilde opinión, la prioridad debe ser resolver el colapso de tráfico en las autovías del Norte y del Sur y, especialmente, en el área metropolitana”, argumentó la edil.

Zaida González, también responsable municipal de Tráfico y Movilidad, advirtió de que “Santa Cruz es el municipio que más presión de entrada y salida de vehículos soporta de la Isla, con más de 6 millones de coches circulando cada mes y cerca de 80 millones al año”.

“Somos la ciudad que más tráfico atrae, en particular de La Laguna pero también procedentes del Norte y del Sur de la Isla, y tanto los conductores como los habitantes de la capital padecemos a diario los efectos de la saturación en la circulación”, añadió la concejal al respecto.

Para la teniente de alcalde del Partido Popular, “es cuando menos discutible que la prioridad en materia de movilidad sea un tren al Sur, que, obviamente, ofrecería ventajas pero que no resolvería de forma integral los problemas de colapso circulatorio con los que hoy convivimos”.

González reconoció que si bien encuentra buena disposición en otras Administraciones a atajar el problema de tráfico en torno al área metropolitana, “apenas conseguimos avanzar y ofrecer soluciones a los ciudadanos”. “Mi intención no es criticar sino reflexionar y preguntar a la sociedad tinerfeña si no es más oportuno buscar antes soluciones a los colapsos circulatorios que se registran en áreas del Sur y del Norte y en torno al área metropolitana, que reemprender un proyecto como el tren del Sur, que ofrece ventajas, pero no soluciones a la realidad en la que vivimos”, enfatizó la concejal.

Con estas declaraciones, Zaida González hace referencia al anuncio, de la pasada semana, de que el Consejo de Administración de Metrotenerife (MTSA), presidido por el presidente del Cabildo de Tenerife y de MTSA, Carlos Alonso, ha aprobado por mayoría la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de los servicios de redacción de los proyectos de los tramos necesarios para completar la plataforma del Tren del Sur y del Intercambiador de Transportes Aeropuerto Tenerife Sur, por un importe total de 3.274.800 euros.

Desde el año 2009

Desde el año 2009 se ha venido trabajando en los proyectos constructivos del Tren del Sur en función de las dotaciones presupuestarias concedidas por el Estado sin que hasta ahora se haya podido culminar en su totalidad los correspondientes a la plataforma e intercambiadores. Con la partida presupuestaria para este año 2017 se podrá avanzar en la infraestructura ferroviaria.

El consejo de administración de Metrotenerife (MTSA) también acordó licitar, por 400.000 euros, la redacción del proyecto constructivo del Intercambiador de Transportes del Aeropuerto Tenerife Sur, además de adjudicar a la empresa Evalúa Sistemas Ambientales la actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Tren del Sur de acuerdo a la normativa vigente. Estos trabajos ascienden a un total de 48.000 euros y se desarrollarán en un plazo de tres meses.