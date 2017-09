“Zebenzuí es así: te dice que si te acuestas con él, te va a ir mejor en la vida”

Es de raíces tejineras, como Zebenzuí González, y se conocen desde chicos, aunque él le lleva cinco años de edad. Bibiana Rodríguez tiene 34 años y así se autodefine en las redes sociales: “Intolerante a la lactosa y celíaca de nacimiento, vegetariana. Politóloga y futura abogada de extranjería, TODOS somos iguales”. Fue alumna de Pablo Iglesias cuando estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. De adultos, su relación con Zebenzuí no mejoró en absoluto, incluido algún enfrentamiento público, como en la tejinera Verbena del Agua del año pasado. Antes de ofrecer la versión de ella, hay que decir que Zebenzuí asegura, rotundo, que “todo es mentira”, y que, en su momento, responderá a Bibiana “en los tribunales”. Antena 3 TV Canarias adelantó ayer el relato de esta politóloga.

-¿Teme que la tachen de oportunista, ahora que Zebenzuí González está en boca de todos?

“Es lo primero que quiero dejar claro: no busco nada, no quiero ni un minuto de gloria. Para nada. Imagino que alguno dirá eso de mí, pero no es la verdad. Se lo aseguro”.

-¿Por qué habla ahora?

“Hice un comentario en las redes sociales y me llamaron de Antena 3. Como ahora mismo con usted, del DIARIO DE AVISOS. Si me llaman, contesto. Además, no tengo de qué avergonzarme”.

-¿Tiene algo personal contra el concejal lagunero?

“A mí me da mucha rabia que Zebenzuí utilice al PSOE en su provecho personal, porque mi abuelo era del PSOE y se sacrificó mucho por ese partido”.

-¿Qué le parecieron los mensajes del concejal en WhatsApp, donde dice que se aprovecha sexualmente de mujeres a las que facilita un puesto de trabajo en el Ayuntamiento?

“Él es así, te dice que si te acuestas con él, te va a ir mejor en la vida”.

-¿Se lo ha dicho a usted? ?Y en más de una ocasión?

“Sí. Nos conocemos desde niños. Nunca nos hemos llevado bien. Te dice cosas como: “¡Si tienes contacto conmigo, puedes llegar lejos”, o por ejemplo: “Necesitas un hombre en tu vida”.

-¿Cuándo le ha dicho esas cosas? ¿En persona?

“En persona, por redes, por teléfono… Le cuento alguna en persona. En la Verbena del Agua del año pasado [festejo tradicional del agosto tejinero suspendido en 2004 y recuperado en 2011], le afeé que pusieran reggaeton, que es una música misógina, y volvió con lo de siempre. Acabó preguntándome que cuánto cobraba y le respondí de mala manera. En el fondo, es lo mismo que en las redes sociales, que si soy una feminazi, una perroflauta del 15-M, que si Pablo Iglesias se acuesta con todas sus alumnas… (En tono irónico) Yo debo de ser muy fea, porque a mí Pablo Iglesias nunca me dijo nada”.

-¿Qué le pasó en las redes sociales?

“Que sufrí un acoso. Terrible. Te dicen todo tipo de cosas. Y soy una mujer. Te llaman puta, que si estás loca. Por eso he tenido que cerrar hasta cuatro veces la página de Facebook”.

-¿Lo denunció?

“Sí. Pero no llegó a más”.

-¿Cuándo fue? ¿Guarda copia de la denuncia?

“Fue hace unos cuantos años, y no sé si tengo la copia, porque desde entonces han sido muchas mudanzas”.

-¿Denunció a Zebenzuí por este acoso en las redes?

“No. Fue una denuncia general que presenté en Comisaría, aportando los ataques que recibía en las redes”.

-¿Ha denunciado en alguna ocasión a Zebenzuí por la cuestión que sea?

“No”.

-Volvamos al tema de los comentarios de Zebenzuí respecto a usted. ¿Podría ponerme algún otro ejemplo?

“Una vez me llamó por teléfono a las doce de la noche. Yo estaba en mi casa, en Madrid. Me preguntó que dónde estaba, que si me apetecía tomar algo, y luego me dijo que me podía dar algo de dinero. Ahí se acabó la conversación, claro”.

-¿Por qué dice que él es así?

“Porque es muy prepotente, siempre va con sus aires de superioridad. Va diciendo que será el primer alcalde de Tejina, cuando Tejina sea independiente. ¡Imagínese! Que si es muy importante, que si controla el Ayuntamiento de La Laguna, que lo mejor es estar a bien con él porque conoce a mucha gente”.

-Él lo niega.

“Él es así”.