Zebenzuí solo tendrá un sueldo oficial si el PSOE lo propone como liberado

El concejal del PSOE en La Laguna, Zebenzuí González de León, solo podrá percibir un sueldo oficial en el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Adelantados si el grupo municipal socialista lo propone como liberado y el de gobierno, controlado por Coalición Canaria, así lo autoriza. En caso de que tal circunstancia tuviera lugar, Zebenzuí González solo sufriría una disminución de su sueldo de 7.764 euros brutos anuales a cuenta de los siguientes mensajes de WhatsApp que envió, al parecer por error, a un chat de militantes de su partido en la zona nordeste de Tenerife: “Yo a follar, jejejejeje, con empleadas que pongo yo y enchufo en el Ayuntamiento y después hacer campaña por frikis”.

De momento, estos comentarios de marcado corte machista y vejatorio para el personal de confianza del grupo municipal socialista lagunero, le han costado a Zebenzuí perder la que era su remuneración hasta el pasado viernes: 58.381 euros brutos anuales, los mismos que perciben sus compañeras de filas Mónica Martín y María José Castañeda.

Ello se debe al acuerdo plenario que, de forma unánime, se anunció ese día para retirar a este edil de sus responsabilidades de gobierno, por cuanto se encargaba de las áreas de Sanidad, Cementerios, Medio Ambiente, Playas y Piscinas.

A pesar de que tanto las citadas concejalas socialistas como los de Coalición Canaria suscribieron la expulsión referida, además de exigirle que entregue su acta de concejal, lo cierto es que no está claro hasta qué punto ese repudio se produce tan solo de puertas hacia afuera. Por ejemplo, el también edil del PSOE lagunero Javier Abreu (y sin embargo, rival político de los anteriores) desveló que, antes del pleno del pasado viernes, Zebenzuí se reunió con Martín y Castañeda, entre otros, en las dependencias del grupo municipal socialista lagunero, lo que no ha sido desmentido.

También es sabido que toda España ha criticado los mensajes de Zebenzuí, salvo, precisamente, sus compañeras Martín y Castañeda. Por lo que toca a Coalición Canaria, basta recordar que si dimite Zebenzuí entra Silvia Maestre, afín a Abreu y, por ende, a presentar una moción de censura contra el alcalde, José Alberto Díaz (CC), que entonces contaría con una mayoría suficiente para prosperar.

De momento, tuvo que ser Ferraz el que anunciara la suspensión cautelar de militancia para Zebenzuí González, que en un primer instante aseguró que no entraba en sus planes dimitir de su cargo.

La sombra de un posible ‘tamayazo’ y los reyes magos a los que alude Abreu

Con evidente retranca, el concejal del PSOE lagunero Javier Abreu ironizaba el pasado sábado en este periódico sobre la situación de su compañero de filas (y, sin embargo, rival político, Zebenzuí González). “Va a tener los mejores Reyes Magos de toda su vida”, decía Abreu, para quien no hay dudas de que Zebenzuí no entregará su acta de concejal, a pesar del escándalo nacional que han provocado sus conocidos mensajes de WhatsApp. Lo cierto es que no solo Abreu hace recordar, de forma más o menos implícita, al ‘tamayazo’, nombre con el que se frustró un gobierno del PSOE en la Comunidad de Madrid al desertar de su grupo dos diputados de dicha región en el momento de la votación. Finalmente, Esperanza Aguirre acabó presidiendo dicha Comunidad, mientras las sospechas de soborno presidieron todo el proceso. Una de las claves pasa por la posible expulsión del PSOE de Javier Abreu, lo que restaría a la oposición el voto que ganaría en caso de que el hoy alcalde perdiera el de Zebenzuí. Pero en la foto el PSOE quedaría fatal, como si de una chapuza se tratara para apuntular a Díaz en la Alcaldía.