Zoido pide más coordinación de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los Mossos

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves que no se ha planteado sustituir a los Mossos d’Esquadra utilizando para ello el refuerzo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en un despliegue que ha calificado como “proporcionado, razonable y discreto”. Además, ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que ceje en sus “burdas mentiras” sobre supuestas agresiones de las fuerzas de seguridad del Estado.

A preguntas de la prensa en el Congreso de los Diputados, Zoido se ha mostrado “orgulloso” por la actuación en calidad de policía judicial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el operativo de este miércoles llevaron a cabo registros y detuvieron a 14 personas por su vinculación con la organización del referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.

“No me he planteado todavía en ningún momento sustituir a nadie ni a nada”, ha contestado Zoido a una pregunta directa sobre si estudia ya relegar a los Mossos para garantizar el orden público en Cataluña. En este sentido, ha señalado que la policía catalana está cumpliendo con los requerimientos de la autoridad judicial y de la Fiscalía, echando en falta, no obstante, una “mejor coordinación” entre los Cuerpos policiales.

“No estoy sobre el terreno, pero si hubiera habido algún incumplimiento habría habido alguna consecuencia, como no la ha habido, debo entender que están cumpliendo”, ha dicho sobre la actuación de los Mossos, que intervinieron contra manifestantes independentistas tanto el martes para facilitar el registro de Unipost donde se hallaron sobres para constituir las mesas electorales, como ayer durante el registro en la Consejería de Economía.