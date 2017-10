Ange Koko, la ‘centella’ del Granadilla Tenerife Egatesa

La delantera marfileña Ange N’Guessan Koko empieza a demostrar en la UD Granadilla Tenerife Egatesa porque fue uno de los fichajes más sonados del mercado de verano en la Liga Iberdrola.

La delantera africana fue la artífice del gol que le dio la victoria a su equipo el pasado domingo en la Ciudad Deportiva de Zubieta. Tres puntos que hacían mucha falta, porque el pesimismo se había apoderado del entorno del club que preside Sergio Batista.

“Estoy muy contenta de haber marcado y ayudado al equipo a ganar”, afirmó Koko. Corrían los minutos finales del partido, y Ange recuerda como fue el tanto. “Recibí un pase de Megan, hice un autopase con una diagonal, y cuando vi el hueco disparé. Fue mi primer gol con el Granadilla Tenerife Egatesa”.

La jugadora procedente del FC Barcelona afirma que su adaptación al equipo, y a la isla es muy buena. “Estoy muy feliz en Tenerife. Tanto el club como mis compañeras están poniendo su granito de arena para que la adaptación sea lo más pronto posible. Estoy aprendiendo mucho con el cuerpo técnico, y de mis compañeras del equipo”.

En el poco tiempo que lleva residiendo en la isla, Ange Koko ya ha visitado alguna parte de la isla. “He estado en la Montaña Roja (El Médano), he ido de compras, pero como entrenamos mucho no he tenido tanto tiempo de ver mas lugares”.

Mañana domingo, la UD Granadilla Tenerife Egatesa afronta un partido importante en el estadio de La Palmera (San Isidro), 11.30 horas, frente al Santa Teresa. Tres puntos que son vitales porque las cuatro siguientes jornadas son de armas tomar: Athletic Club, Valencia, Atlético de Madrid y FC Barcelona.

“El partido contra el Santa Teresa es muy importante para nosotras. Tenemos que ganar para subir posiciones en la clasificación. Este choque tiene un significado especial para mi, porque me reencuentro con mi amiga Alba. Será difícil, pero iremos a por la victoria”

Ange Koko N’Guessan valora su paso por el todopoderoso FC Barcelona. “Con el Barça gané la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, y disputamos la Champions League. Jugar en ese club fue una gran experiencia. Allí tengo dos hermanas como son Alexia Putellas y Jennifer Hermoso, que este verano fichó por el París Saint Germain. Fue una gran experiencia personal y profesional”.

Por último, la jugadora internacional por Costa de Marfil se refirió al momento que pasa el fútbol femenino en su país, y en su selección.

“Está bien, pero en España es mejor. He jugado la Copa de África (West Africa), y me gusta mucho defender los colores de mi país. Hay una compañera, Nahi Josee que está jugando en la Liga noruega. El próximo partido que tenemos con Costa de Marfil será el 26 de febrero de 2018, con la eliminatoria de la Copa de África ante la selección de Marruecos”.

Tenerife Tours patrocina el encuentro ante el Santa Teresa

Sergio Batista, presidente de la UDG Tenerife Egatesa, destacó la victoria del pasado fin de semana y afirma estar “muy ilusionado con esta liga. Sabíamos que esto iba a crecer y continuará haciéndolo. Por eso desde la directiva hemos puesto todo. Cada semana trabajamos para que el cuerpo técnico, y las jugadoras estén lo mejor posible.

Gracias a la afición, y a las empresas como Tenerife Tours que siguen respaldándonos seguimos dando pasos para estar al nivel y cumplir con las exigencias de La Liga Iberdrola”. Manuel Reverón, gerente de Tenerife Tours, aseguró que “ayudar a este equipo para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción pues es un ejemplo de seriedad y rigor en la gestión, aparte de los éxitos deportivos que está consiguiendo”