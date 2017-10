El aplaudido discurso de Berto Romero sobre el desafío catalán que entienden los niños

Al cómico Berto Romero le ha tocado sustituir a su mentor Andreu Buenafuente en el programa ‘Late Motiv’, del canal #0, por baja médica. Un contratiempo que ha coincidido con el conflicto catalán y que Berto, siguiendo los pasos del presentador hace unos días, aprovechó para dedicar unas palabras. El discurso del humorista, bastante aplaudido en redes sociales, ha sido compartido por más de 21.000 usuarios en Facebook y 35.000 en Twitter.

“Estoy preocupado por cómo está el asunto”, comienza el programa Berto, que quiso comparar el actual conflicto entre España y Cataluña con las peleas de sus hijos en casa: “Ayer mis hijos volvieron a discutir por no sé qué mierda de niños, que discuten cada día por cosas de niños de mierda. La pelea era algo así como que uno le decía al otro: “Tú sí”, y el otro contestaba: “Yo no””.

El humorista relató cómo la disputa fue subiendo de tono, admitiendo que llegaron incluso a las manos. Berto explica que los separó y habló con ellos: “Los mayores, les digo, no arreglamos las cosas así, a gritos. Los mayores nos tratamos con respeto y, sobre todo, nos guardamos de tener que recurrir a la violencia, que es el último recurso de los incompetentes”.

A pesar de que el conflicto se calmó, el progenitor decía seguir preocupado. “No sé de qué clase de hormigón armado tengo que revestirme la cara para que no se me caiga al suelo de la vergüenza cuando se enteren de que les estoy engañando, porque lo que les enseño, fuera de casa no vale”.