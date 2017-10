Aplazan para el lunes el pleno para que Puigdemont declare la independencia

La Mesa del Parlament ha convocado este miércoles para el lunes 9 de octubre a las 10 horas el pleno del Parlament en el que comparecerá el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para “que valore los resultados del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y sus efectos”.

Fuentes de la oposición consultadas por Europa Press explican que en la reunión de la Junta de Portavoces –previa a la decisión que ha tomado la Mesa sobre el pleno– han preguntado a JxSí y la CUP si tienen previsto llevar al pleno algún tipo de votación, como por ejemplo la de una declaración de independencia, y aseguran que no han recibido ninguna respuesta por parte de los soberanistas.

Las mismas fuentes defienden que el pleno se ha convocado invocando el artículo 169 del reglamento de la Cámara, y este artículo no contempla que en una comparecencia del presidente de la Generalitat ante el Parlament tenga que incluir una votación.

Fuentes de JxSí consultadas por Europa Press admiten que no han explicado si entra en sus planes incluir algún tipo de votación el lunes, pero aseguran que el artículo 169 no lo prohíbe explícitamente, por lo que no descartan incluirla.

JxSí defiende que lo del lunes es un pleno ordinario con un único punto del día, la comparecencia del presidente, por lo que entienden que podrían forzar una votación en cualquier momento si lo consideraran oportuno.

La oposición recuerda que en el polémico pleno del referéndum de principios de septiembre, JxSí y la CUP cambiaron el orden del día dos veces para votar la ley de la consulta y también la de transitoriedad jurídica, por lo que no descartan que vuelvan a hacerlo para introducir algún tipo de votación.

ARTÍCULO 4

La convocatoria de este pleno establece que el presidente de la Generalitat comparecerá para explicar los efectos de la votación del 1 de octubre de acuerdo con “el artículo 4 de la ley del referéndum de autodeterminación”.

Este artículo establece que, transcurridas 48 horas de la proclamación de los resultados oficiales del referéndum, se celebrará una sesión ordinaria del Parlament para “efectuar la declaración formal de la independencia de Catalunya, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente”.

Por ahora el Govern solo ha dado datos provisionales con el 95% escrutado, por lo que técnicamente aún no han empezado a contabilizarse las 48 horas de cuentas atrás que establece la norma del referéndum, que está suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

TIEMPO ILIMITADO

En un pleno de estas características, el presidente tiene una primera intervención con tiempo ilimitado, y los presidentes de grupos un turno de réplica de 10 minutos cada uno: “Declararán la independencia y solo nos darán 10 minutos para hablar”, ha lamentado un diputado de la oposición.

El presidente puede replicar uno por uno a cada líder de grupo o replicarles de forma conjunta al final, y entonces abriría un nuevo turno de cinco minutos para cada líder de la oposición.