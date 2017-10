Apple investiga si sus nuevos iPhone 8 tienen un defecto en la batería

No lleva ni dos semanas a la venta, y parece que, como ya sucediera con el Galaxy Note 7 de Samsung, los nuevos iPhone 8 y iPhone 8 Plus presentan algunos problemas, lo que no deja de ser normal si tenemos en consideración que hablamos de dispositivos con millones de unidades en circulación.

Sin embargo, han sido ya dos casos los reportados en Asia, en los que las baterías del dispositivo se habrían hinchando, provocando que la pantalla del terminal acabe despegándose y dejándolo inservible.

El primer caso se ha reportado en Taiwán. La usuaria del nuevo iPhone puso a cargar su dispositivo tan solo unos días después de haberlo comprado con el poco deseable resultado.

El segundo de los reportes ha llegado desde Japón. El propietario del iPhone no detectó el problema esta vez tras poner a cagar su dispositivo, ni siquiera llegó a encenderlo, sino que encontró la batería hinchada y la pantalla despegada nada más abrir la caja.

Apple ya ha retirado las dos unidades afectadas con este problema y está investigando el problema.

Cabe destacar que las baterías que lleva el nuevo iPhone 8 Plus son de la firma Amperex Technology Limited (ATL), una de las dos empresas que fabrican la baterías del fallido Galaxy Note 7 de Samsung.