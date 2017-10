El Atlético, con un pie fuera de la ‘Champions’, mientras el Barça no ve puerta en El Pireo

El Atlético de Madrid empató (1-1) frente al Qarabag en partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones y que deja a los de Diego Pablo Simeone en una situación de extrema gravedad en el grupo C, donde cuentan con tres puntos de 12 posibles.

La puntería fue la peor aliada para un Atlético al borde del abismo. Los rojiblancos necesitaban la victoria sí o sí en un partido que se puso muy cuesta arriba tras el gol de Míchel. Thomas devolvió la ilusión a la grada, que no pudo celebrar la victoria de su equipo ni con un jugador más durante media hora. Savic también fue expulsado en los últimos minutos.

Conscientes de la importancia del choque, los del ‘Cholo’ Simeone comenzaron a controlar el balón desde los primeros instantes. Los rojiblancos disfrutaron de su primera aproximación con una volea de Griezmann desde la frontal que repelió Sehic. Ante el asedio, el conjunto de Gurban Gurbanov optó por mover el balón de un lado a otro para calmar las acometidas colchoneras.

Kevin Gameiro, que volvió una vez más a ser el acompañante de Griezmann en ataque, tuvo la mejor ocasión local a los 15 minutos de juego con un mano a mano ante Sehic que el francés no supo culminar. El galo pudo abrir el marcador tan sólo tres minutos después tras un buen pase en profundidad de Correa que Gameiro remató centrado.

El poderío ofensivo del Atlético se hizo patente en los primeros 20 minutos de partido. Godín amplió el vendaval de ocasiones locales con un cabezazo a centro de Thomas que se perdió fuera. El primer acercamiento del Qarabag vino en las inmediaciones de la media hora de juego tras un disparo de Pedro Henrique, que finalmente fue de la partida pese a las dudas, desde el pico del área que atrapó sin problemas Oblak.

Pese a los sustos iniciales, el Qarabag se mostró más serio con el paso de los minutos ante un Atlético que perdió fuelle en ataque. Griezmann y Saúl tampoco aprovecharon dos de las últimas ocasiones al descanso. El que sí aprovechó la suya fue el español Míchel, que remató de cabeza a la salida de un córner y ponía el 0-1 en el marcador. La sorpresa saltó en el Metropolitano justo antes del descanso.

EL ATLÉTICO NO PUDO NI CON UNO MÁS

Los pupilos de Simeone comenzaron los últimos 45 minutos con la necesidad imperiosa de remontar. Gameiro confirmó su aciaga noche al desaprovechar otro mano a mano con Sehic tras un rebote. El disparo del francés se fue desviado con todo a su favor. El Qarabag continuó con su atrevimiento y en una contra pudo hacer el 0-2. Los rojiblancos, con la soga al cuello.

El Atlético atravesó sus peores momentos en un partido que devolvió a las tablas Thomas Partey. El ghanés se sacó un derechazo desde fuera del área para empatar un partido que cambió tras ese tanto. El conjunto de Azerbaiyán se quedó a falta de media hora para el final con 10 jugadores por la expulsión del brasileño Pedro Henrique al realizar una entrada violenta sobre Godín.

Con un jugador más en el campo, los colchoneros estuvieron a punto de culminar la remontada. Saúl cabeceó dentro del área y la zaga visitante sacó el balón bajo palos. Pocos minutos después, Filipe Luis disfrutó de dos ocasiones para adelantar a los suyos. La falta de acierto del Atlético de cara a la meta rival siguió apreciándose sobre el césped.

El Qarabag desapareció completamente en ataque. Los hombres del ‘Cholo’ siguieron intentándolo. Gabi lo buscó desde lejos y Torres, que entró por un Gameiro silbado por la grada, pugnó contra el muro azerbaiyano. Las peores noticias se completaron por la expulsión de un Savic con tarjeta amarilla desde la primera parte. A pesar de la insistencia arriba y el calor de la grada, el Atlético no culminó la remontada para la decepción de la parroquia colchonera.

Con este resultado, los de Simeone se quedan en una situación complicada en el grupo C. La Roma, que venció (3-0) al Chelsea, es líder de grupo con ocho puntos. Los ingleses son segundos con siete y el Atlético es tercero con tres. Los rojiblancos necesitan ganar sus dos partidos y esperar resultados en forma de milagro.

FICHA TÉCNICA.

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 – QARABAG, 1. (0-1, al descanso).

ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis; Thomas (Gaitán, min.61), Gabi, Saúl, Correa; Griezmann y Gameiro (Torres, min.69).

QARABAG: Sehic; Medvedev, Rzezniczak, Sadygov, Agolli; Almeida, Garayev; Pedro Henrique, Míchel (Izmailov, min.92), Guerrier (Yunuszada, min.63) y Sheydaev (Dani Quintana, min.72).

–GOLES.

0 – 1, min.40: Míchel.

1 – 1, min.56: Thomas.

ÁRBITRO: Deniz Aytekin (ALE). Amonestó a Torres (min.75) y expulsó a Savic por doble amarilla (min.32; min.88) por el Atlético de Madrid y amonestó a Sadygov (min.8) y Rzezniczak (min.34) y expulsó a Pedro Henrique (min.63) por el Qarabag.

ESTADIO: Wanda Metropolitano.

El Barça, sin puntería

El FC Barcelona empató ante Olympiacos (0-0) en el Stadio Georgios Karaiskakis en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y ha dejado escapar la oportunidad de sacar ya el billete para los octavos de final a base de fallar las ocasiones que tuvo, en un partido gris pero en el que fue superior a un Olympiacos que dice prácticamente adiós a la ‘Champions’ a la defensiva.

Apenas subió al ataque un Olympiacos que convirtió el partido de fútbol en uno de frontón, y de ello sacó un punto que le deja casi en la lucha por la Europa League y nada más salvo carambola. El Barça, que seguirá líder, tenía la clasificación en su mano si ganaba, gracias al empate entre Sporting de Portugal y Juventus, pero fue incapaz de batir al portero Proto.

No fue un partido bueno del Barça en ataque. Sí tuvo el control pero con la ausencia de Andrés Iniesta y la lesión al borde del descanso de Sergi Roberto se quedó sin guía. Un juego lento, en el que sólo Leo Messi aportaba algo de magia aunque ello provocara que se alejara de la portería, facilitó el trabajo defensivo y la construcción del muro a Olympiacos.

Con este empate Ernesto Valverde no pudo ganar en una de sus casas anteriores, como sí logró en LaLiga Santander en San Mamés en la pasada jornada. Pero los blaugranas, pese al empate, siguen con todo de cara para ser líderes si recuperan el acierto de cara a portería. Esta noche, no obstante, dejaron escapar el camino del triunfo y ya no cuentan por victorias las jornadas.

Luis Suárez, que sigue negado y dándose de bruces de cara a gol, acabó desesperado al ver como cada rebote le era contrario y como cada disparo era bloqueado o rechazado, por Proto o por un Botía que fue su sombra. Los nervios del uruguayo no le ayudaron a ver portería, porque ocasiones tuvo varias. También un Leo Messi que con dos grandes faltas directas hizo lucirse al portero belga del Olympiacos, el mejor de los suyos.

Y es que Proto, que ha robado protagonismo a Stefanos Kapino, detuvo todo lo que iba dirigido a su portería. El Barça estuvo mejor en la primera parte que en la segunda, aunque en los minutos finales, en pleno infierno en el Karaiskakis, aceleró y tuvo las últimas ocasiones para desempatar. Diez minutos de auge blaugrana con una vaselina de Luis Suárez al larguero, y Proto sacando puños fuera tal Mazinger Z a falta de Messi y a tiro en jugada posterior del argentino.

Al inicio del partido Ruben Semedo, de más a menos, ya puso a prueba a la defensa de Olympiacos, que solo tuvo una buena ocasión en las botas de Kostas Fortounis que atajó bien Marc-André Ter Stegen. El Barça no dio ritmo al juego, no pudo mover a la defensa pese a que Gerard Deulofeu, que entró justo antes del descanso, abrió bien las bandas y fue de los pocos con ‘chispa’ en el terreno de juego.

Sin duda, la mala noticia fue la posible lesión de importancia de Sergi Roberto, que será sometido este miércoles a pruebas médicas para determinar el alcance de la rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho que se produjo en una acción fortuita cuando intentaba cortar, con falta y viendo tarjeta amarilla, una contra de Olympiacos.

FICHA TÉCNICA.

RESULTADO: OLYMPIACOS, 0 – FC BARCELONA, 0.

ALINEACIONES.

OLYMPIACOS: Proto; Elabdellaoui, Botía, Engels, Koutris; Diogo, Romao, Tachtsidis, Odjidja (Gillet, min.75), Carcela (Felipe Pardo, min.79); y Fortounis (Djurdjevic, min.84).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Alba; Busquets, Sergi Roberto (Deulofeu, min.46), Paulinho (Rakitic, min.62); Messi, Suárez y Denis (André Gomes, min.75).

ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Tachtsidis (min.36), Engels (min.58), Diogo (min.89) en el Olympiacos y a Sergi Roberto (min.42), André Gomes (min.77).

ESTADIO: Stadio Georgios Karaiskakis.

INCIDENCIAS: El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, recibió una placa del Olympiacos y un homenaje de su antigua afición en los prolegómenos del partido.

Tres equipos clasificados para octavos

El París Saint-Germain, Bayern Múnich y Manchester United certificaron su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones en la cuarta jornada de la fase de grupos tras imponerse al Anderlecht con un ‘hat-trick’ de Kurzawa (5-0), al Celtic (1-2) y al Benfica (2-0), respectivamente.

Los pupilos de Unai Emery continúan intratables en la ‘Champions’ pero esta vez tardaron en abrir la lata ante un Anderlecht bien replegado. El italiano Marco Verrati, tras una jugada individual dentro del área con un recorte y una definición a la escuadra, inauguró el marcador a la media hora. A continuación, Neymar puso tierra de por medio para los suyos con un tanto desde fuera del área.

Ya en la segunda mitad llegó el momento del lateral izquierdo Layvin Kurzawa. El jugador francés firmó un ‘hat-trick’ inolvidable y certificar la victoria de los parisinos y su pase a los octavos de final junto al Bayern Múnich. El segundo en su cuenta particular lo hizo tras una gran asistencia de Dani Alves sin mirar.

Por su parte, los alemanes tuvieron más dificultades de las esperadas en su visita al Celtic Park y se impusieron al cuadro local por 1-2. El francés Kingsley Coman abrió el marcador a los 20 minutos tras un aprovechar un balón largo de su meta Sven Ulreich que la defensa escocesa ni trató de despejar. Ya en la segunda mitad, Nir Bitton tuvo el empate en sus pies con un falta que atrapó Ulrich.

Ante tanta insistencia, el Celtic, por medio de Callum McGregor, empató y puso en apuros a un Bayern que se volvió a adelantar con un gol de Javi Martínez, en una acción que le costó una importante brecha en la ceja.

Otro de los equipos clasificados este martes fue el Manchester United. Los pupilos de José Mourinho arrancaron muy fuertes su compromiso ante el Benfica. Fruto de este dominio inical, Anthony Martial dispuso de un penalti a los quince minutos para firmar el primero pero su disparo lo desvió el joven meta belga Mile Svilar.

Poco después, el cuadro lisboeta tuvo la suya en las botas de Diogo Gonçsalves pero apareció De Gea para evitarlo. Justo antes del descanso, un disparo al palo de Matic golpeó en la espalda de Svilar y los ‘red devils’ firmaron el primero. Daley Blind, desde el punto de penalti, logró el segundo y definitivo para derrotar al Benfica (2-0).

En el otro partido del grupo A, el CSKA de Moscú se tomó la revancha y se impuso al Basilea (1-2) tras una gran segunda mitad en la que los goles de Alan Dzagoev, primero y Pontus Wernbloom a falta de 10 minutos remontaron el tanto inicial de Raoul Petretta en la primera mitad tras un aprovechar un rebote.

LA ROMA GOLEA AL CHELSEA

Por su parte, en el grupo del Atlético de Madrid, el C, la Roma pasó por encima del Chelsea (3-0) gracias al doblete de Stephan El Sharawy en la primera parte, el primero desde fuera del área con el exterior. Los ingleses dieron un paso adelante pero Eden Hazard primero y luego Marcos Alonso no acertaron ante el gran partido que firmó el meta Alisson.

Ya en la segunda mitad, el exsevillista Perotti puso el tercero con un disparo desde la frontal y la sentencia para poner al cuadro italiano, líder de grupo antes de visitar el Wanda Metropolitano en tres semanas.

Por último, en el grupo D, el Sporting de Portugal y la Juventus firmaron tablas (1-1) merced a los tantos de Bruno César en la primera mitad tras un fallo de Buffon, que dejó el gol en bandeja tras un tiro de Gelson Martins. Ya en la segunda mitad, el ‘Pipa’ Higuaín firmó el tanto del empate tras un gran pase de Juan Cuadrado, una diana que sirve para mantener la segunda plaza con tres puntos de ventaja sobre los portugueses.