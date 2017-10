El atraco más surrealista que verás en mucho tiempo

Ocurrió este martes 10 de octubre y antes de nada tenemos que decir que finalizó bien para los protagonistas, a excepción del atracador de esta perfumería y droguería de Sevilla, claro está. Pero el vídeo de los hechos tiene tantos momentos destacables que no nos hemos podido resistir a relatarlos.

Lo primero de todo, hay dos héroes. La primera es Lenis, de nacionalidad colombiana que no se lo pensó dos veces y se abalanzó con el bolso sobre el ladrón a pesar de que este tenía una pistola (que resultó ser de fogueo pero no se supo hasta después); el segundo es señor mayor que está pagando en caja, Juan Carlos García, y que en un principio parece no darse cuenta de lo que está ocurriendo, pero después forcejea junto a Lenis con el atracador. Una secuencia que ahora que sabemos que no ha ocurrido nada es bastante cómica. A todo esto hay que unirle la reacción de una señora mayor, a la derecha del encuadre, que parece no importarle nada lo que sucede y sale “pies en polvorosa” con su carrito de la compra.

Por su parte, la dependienta intenta cubrirse primero con un paquete de papel higiénico antes de esconderse bajo el mostrador. Ella protagoniza, quizás, el momento más surrealista del atraco cuando a partir del minuto 00.50 comienza a lanzarle cosas al atracador con tan mala suerte de que solo le alcanza en una ocasión. El resto de botellas y demás productos impactan contra los héroes de esta historia.

Todo llega a su fin cuando aparecen en la tienda dos hombres más jóvenes que son los que consiguen quitarle el arma y tirarlo al suelo, donde quedó retenido hasta que llegó la policía.

Nuestros compañeros de El Español consiguieron hablar con la heroína.