El autor de un estudio sobre las microalgas sostiene que hubo falta de información

La falta de información sobre la proliferación de las cianobacterias Trichodesmium erythraeum, conocidas como microalgas, fue clave para avivar la crisis en este tema y fomentar su relación con vertidos de aguas sin depurar en Canarias, según expresó el pasado viernes el catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Arístegui, durante un encuentro-debate del sector de la náutica celebrado en el Club Marítimo Varadero de Gran Canaria, y del cual informó Canariasahora.com.

“La información es importantísima, creo que es lo que ha faltado, un poco la apuesta de futuro es que hay que informar a la gente, que no esté desinformada, porque la desinformación es lo peor de todo, lleva al alarmismo y el alarmismo lleva a conductas que no conducen a nada”, subrayó, y comparó el caso de Canarias con el de otros rincones del mundo en los que sí se le explica a la ciudadanía sobre qué son las microalgas y qué efectos tienen en la población.

Sobre el bloom de Trichodesmium este verano, el catedrático recalcó que su origen está en la ausencia de vientos alisios, que han sido menos fuertes que en veranos pasados, la altas temperaturas, tanto del ambiente -1,5 grados más de media que el año pasado- como del agua, la calima y la tranquilidad del mar.

Arístegui coordinó un estudio, presentado en septiembre, en el que se concluye que la causa de este fenómeno es natural y, como reiteró el viernes, no le ve “ninguna relación” con los vertidos de aguas residuales al mar, pues estos, dijo, con mucha concentración de nitratos son tóxicos [para el Trichodesmium ] y cuando las cianobacterias llegan a las costas están en fase terminal, en muerte celular programada. Es un proceso irreversible y no hay forma de reanimarlo”. En ese informe, Arístegui y otros autores recomiendan hacer más investigaciones, porque tal posible vínculo no se puede aún descartar de forma científica, ni confirmar. Por ello, el viernes señaló que el grupo de estudio que dirige ha tomado muestras de estas floraciones de microalgas en zonas de vertidos y donde no los hay para certificar en los laboratorios si existe o no esta relación, una información que avanzó que se sabrá “dentro de poco”.

Asimismo, reivindicó ante el Gobierno canario que se hagan más análisis de este fenómeno. “Nos ha pillado tan de repente que no hemos tenido tiempo de hacer muchos análisis; merece la pena monitorizar esto, no decir que ha pasado y ya está, porque el año que viene seguramente no tendremos un episodio como este, pero dentro de tres años sí, cada vez serán más intensos y frecuentes”.