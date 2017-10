Ayoze: “Para tirar la puerta de la selección tengo que marcar más goles”

El delantero tinerfeño Ayoze Pérez está llevando a cabo un gran inicio de Premier con su equipo, el Newcastle de Rafa Benítez. El exentrenador del CD Tenerife está contando regularmente con el de María Jiménez en las alineaciones de las urracas, que volvieron a la máxima categoría del fútbol inglés tras la travesía por el desierto en la Championship. En las primeras siete jornadas de la Premier, el Newcastle ha ganado tres partidos, ha perdido otros tres y empató el último en Saint James Park contra el Liverpool. En el apartado individual, Ayoze Pérez aún no se ha estrenado en el capítulo goleador, pero sí en el de las asistencias, con 9 (1,29 por partido). Uno de sus compañeros en la delantera es el español Joselu, que lleva anotados dos goles. Ayoze ha estado en Tenerife, aprovechando el parón de la competición por las selecciones nacionales, donde participó en un clinic en el campo Juan Santamaría con los niños tinerfeños. Ayoze contó para DIARIO DE AVISOS, desde el aeropuerto de Londres, cómo es su vida dentro y fuera de los terrenos de juego, su presente y su futuro más inmediato.

-¿Cómo están saliendo las cosas en el arranque de la Premier para su equipo y para Ayoze Pérez?

“Muy bien. Hemos empezado con buen pie en nuestro retorno a la Premier, con un buen número de puntos en las primeras siete jornadas. En el terreno individual tampoco me puedo quejar, ya que el entrenador cuenta conmigo, disfruto de muchos minutos, y participo en el colectivo como el que más”.

-Tiene que ser un disfrute personal el jugar cada fin de semana en la Premier League, con campos llenos de público y con mucha animación.

“Después del año duro que pasamos la temporada pasada en la Championship, ahora estoy disfrutando de la máxima categoría del fútbol inglés, que cuenta con grandes equipos y con grandes jugadores. Lo importante para mí es que estoy compitiendo, intentando estar al mejor nivel posible para ayudar a mi equipo”.

-¿Cómo vive Ayoze Pérez en Inglaterra, cómo es un día normal suyo en la ciudad de Newcastle Upon Tyne?

“Vivo muy tranquilo. Las mañanas las empleo para entrenar, un poco de gimnasio y comer bien. Ya por la tarde, para estar tranquilo en casa, descansar, dar una vuelta por la ciudad o ir de compras. Llevo una vida muy tranquila, con la mente puesta en el fútbol”.

-¿Tiene marcado en rojo en el calendario cuándo se verá las caras con su paisano Pedro Rodríguez?

“Cuándo coincidimos en la misma categoría es especial enfrentarme a Pedro. Siempre le echo un vistazo a esa fecha, incluso ahora hay que mirar varios partidos más porque cada vez somos más canarios en la Premier. Ya jugamos contra el Swansea, donde está Roque Mesa, y con el Stoke City de Jesé. Me falta el Manchester City de Silva, y el Everton de Sandro. Cada vez somos más. Es es un orgullo que haya tantos canarios en la Premier”.

-¿Qué jugador de la Premier desde que llegó al fútbol inglés le está sorprendiendo mas?

“Hay muchos. Quedarse con uno es muy complicado. El último partido que jugamos contra el Liverpool me encantó el brasileño Philippe Coutinho, que hizo un gran gol contra nosotros. Disfruto de todos ellos cada vez que salgo a competir”

-Al tratarse de un recién ascendido, ¿el único objetivo del Newcastle es la permanencia?

“En mente el objetivo que tenemos es salvarnos. Cada jornada hay tres puntos en juego, con la mentalidad de ir a por ellos. Cuantos más puntos sumemos, menos apuros vamos a pasar, y más arriba vamos a estar. Se trata de ir partido a partido, pensando que en cada uno podemos sumar los tres puntos”.

-El entrenador es Rafa Benítez, un viejo conocido de la afición tinerfeña tras su paso exitoso por el CD Tenerife. ¿Suele intercambiar opiniones sobre el equipo blanquiazul?

“De vez en cuando solemos mantener conversaciones de cómo va el CD Tenerife, de lo que ocurrió el año pasado durante los play-offs. Hablamos y compartimos opiniones”.

-A pesar de la distancia, ¿cómo ve a su exequipo de cara a la presente temporada?

“Cuenta con una gran plantilla. Se han hecho bien los deberes porque se ha conseguido traer buenos jugadores. Con semejante plantilla, el objetivo debe ser el ascenso”.

-¿Qué es lo que queda del Ayoze que se fue de Tenerife?

“Queda bastante, aunque si es cierto que como persona he madurado mucho, he crecido también como futbolista. Jugando en la Premier he dado un gran salto. A nivel de persona soy el mismo, sigo con mis amigos y mi gente de siempre”.

-Pese a que le quedan muchos años de fútbol, ¿le gustaría retirarse en el CD Tenerife?

“Con 24 años que tengo, aún me queda mucho tiempo por delante para jugar al fútbol, para disfrutar y mucho que ganar… En un futuro, y ya con cierta edad, el volver a casa sería ideal, pero veremos. No estaría mal”.

-¿Qué es lo que tiene que hacer Ayoze para tirar la puerta de la selección?

“Lo primero, seguir el camino que llevo. El equipo y yo, en el plano individual, estamos haciendo las cosas bien, pero necesito un plus. Tengo que empezar a hacer más goles, lograr una buena cifra, y mantener el rendimiento. Ahora mismo no puedo pedir más: soy titular, juego bastante y eso es clave. Con gol tendré más posibilidades de ir”.

Los niños tinerfeños pasaron un día con el jugador del Newcastle, Ayoze Pérez

El exjugador del CD Tenerife Ayoze Pérez celebró ayer la segunda edición del Campus Pasa un día con Ayoze Pérez, enmarcado en Plenilunio y que cuenta con el apoyo del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El jugador del Newcastle impartió un curso a los niños tinerfeños que se inscribieron, agotando el cupo previsto. Las edades de los niños y niñas que participaron oscilaban entre los 6 y los 13 años. “Es la segunda vez que hemos hecho este evento. Estoy muy contento de haber estado cerca de los más pequeños. No hace mucho tiempo yo era como ellos. Espero que hayan disfrutado de este campus”, aseguró Ayoze Pérez.

El campus arrancó a las 10.00 de la mañana y se alargó hasta las 14.00 horas, tiempo en el que los niños disfrutaron jugando al fútbol con uno de los cracks del fútbol español. Hubo distintas actividades con el jugador tinerfeño, que estuvo acompañado por monitores en la práctica de los ejercicios. Donde más disfrutaron fue en el partido que jugaron todos los participantes sobre el terreno de juego del Juan Santamaría.

Esta segunda edición del Campus Pasa un día con Ayoze Pérez constituyó un gran éxito de participación y de organización. Colaboraron en este acontecimiento firmas como Radio Marca, Mutua Tinerfeña, Fuentealta, La Tartería, Mírame Televisión o Tu Trébol.

El jugador del Newcastle aterrizó el pasado viernes en la Isla, y se marchará al inicio de la próxima semana a Inglaterra para preparar el partido ante el Southampton FC. El tinerfeño aprovechó el parón FIFA por las selecciones para viajar a la Isla y colaborar con el Ayuntamiento de Santa Cruz en el Plenilunio, que se desarrolló ayer por las calles y comercios de la capital tinerfeña.