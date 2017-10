Desafía las caceroladas independentistas con Manolo Escobar a todo volumen

Entre tanta tensión durante la última semana en toda España después del referéndum ilegal del 1-O han salido a la luz en redes sociales algunas ocurrencias que, desde luego, han servido para relajar los ánimos y echarse unas risas.

La última es de un vecino de Barcelona, que ante una cacerolada se le ocurrió responder con dos éxitos de Manolo Escobar a todo volumen: El porompompero y Viva España.

Ante las risas de sus vecinos, continuó con las bromas pidiendo a los manifestantes que no pararan: “No paréis, que sois nuestra fuerza”.

Pero aquí no acaba la historia. Otro día, el mismo vecino pronunció un discurso antes de poner el himno de la Guardia Civil megáfono en mano: “Hoy hemos ganado, ya no suenan caceroladas, y dentro de poco no tendréis ni La Caixa ni Sabadell. Las televisiones estatales han sacado el vídeo como un ejemplo de lo que es Cataluña, porque esto es Cataluña. ¡Viva España y viva Cataluña!”