Berastegui (Cs) dice que el alcalde Díaz (CC) “debe someterse a una cuestión de confianza”

A juicio de la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna, Teresa Berástegui, deberían depurarse “responsabilidades políticas” en el equipo de gobierno después de todas las polémicas y escándalos acontecidos en los últimos meses. En esta línea, considera que el alcalde, José Alberto Díaz (CC), debería someterse a una cuestión de confianza “si fuera consecuente con las situaciones que han ocurrido en este mandato”, tal y como ha propuesto Unid@s se puede.

-¿Qué le parece el giro que ha dado el caso Grúas con la aceptación de los recursos por parte de la Audiencia Provincial y la reapertura de la investigación?

“Desde el principio siempre hemos dicho que queríamos ser prudentes y esperar a las decisiones judiciales. La respetamos cuando al principio se archivó y más aún cuando un órgano superior dice ahora que el caso tiene que reabrirse e investigarse. De entrada nos pareció bastante raro que se archivara sin practicar diligencia alguna, pero aun así lo respetamos. Y creemos bastante irresponsables las declaraciones que hicieron en su momento tanto el alcalde como el presidente de la comisión de grúas, sobre que haber abandonado la comisión era una irresponsabilidad por nuestra parte. Uno de los asuntos que más nos preocuparon en su momento, y en el que más hincapié hacíamos, era el préstamo de 120.000 euros y los informes que había en contra, que no se quisieron incluir en el dictamen de la comisión.

Nosotros votamos en contra porque lo que se decía ahí era nada, y ahora hay un tribunal que dice lo mismo que nosotros decíamos, con lo que nos alegramos de ver que los hechos se van esclareciendo”.

-¿Qué le parece el contenido del auto de la Audiencia Provincial?

“Siempre con prudencia y dejando que sean los jueces los que hagan su trabajo y dicten sentencia, también es cierto que creo que en este caso la Audiencia Provincial ha cumplido con su obligación de analizar el caso en profundidad. Puede ser que esto se investigue y quede en nada… Pero es cierto que hay cosas que chirrían. Hay que respetarlo, aunque pone en entredicho una gestión que, por lo menos, no tiene apariencia de ser del todo limpia”.

-En cuanto a las supuestas prórrogas de contratos contraviniendo la legislación vigente, ¿qué cree que debe pasar con este asunto?

“Llevamos desde principio de mandato denunciando los levantamientos de reparos y el pago de facturas que no se han previsto y que no han seguido el procedimiento adecuado. Eso ha ocurrido en numerosas ocasiones y ya son millones de euros los que se van acumulando. No somos nosotros los que tenemos que decir si son legales o ilegales, para eso están los tribunales, pero también es cierto que CC y el PSOE llevan los últimos ocho años gobernando juntos, un tiempo en el que ellos podrían haber previsto la finalización de los contratos y haberlo hecho con tiempo. Lo que hay, desde luego, es una dejación de funciones”.

-Comenta que debe ser la Justicia la que diga si estas prácticas son legales o no, ¿considera entonces que se deben trasladar a los juzgados?

“Santiago Pérez (XTF-NC) ha estudiado el tema y considera que puede haber delito, y no solo está en su derecho, sino en su obligación de acudir a la Justicia. Por otro lado, está la responsabilidad política; tenemos un alcalde que lleva desde el mandato pasado con responsabilidad de gobierno, con lo que, más allá de lo que ocurra en la Justicia, debe haber una comparecencia y una explicación al Pleno y la ciudadanía”.

-Un asunto que parece que se ha quedado estancando es la polémica por los mensajes de WhatsApp del concejal Zebenzuí González. ¿Desde Ciudadanos van a hacer algo al respecto?

“Esa es una cuestión que depende del PSOE, pues, nos guste o no, tenemos que respetar los procedimientos internos de los partidos. Yo sí tengo claro, como responsable institucional del mío, que si esto ocurriera en Ciudadanos, el concejal estaría expulsado al día siguiente. Nosotros hasta el momento hemos hecho todo lo que hemos podido, seguiremos exigiendo al PSOE que queremos que se tomen medidas, que el concejal devuelva su acta, y si no, pues que figure como no adscrito, ya que, según el propio Partido Socialista, en estos momentos ya no les representa; pero, lamentablemente, no podemos hacer nada más”.

-Teniendo en cuenta todo este conjunto de polémicas, ¿cómo calificaría la actual situación del equipo de gobierno?

“En cualquier otra institución se hubieran depurado responsabilidades políticas, pero creo que en este momento se está intentando llegar a la fecha tope en la que no se puede presentar ninguna moción de censura para acabar el mandato, e intentar que las próximas elecciones les pasen la menor factura posible”.

-¿Considera que se puede volver a fraguar la posibilidad de la moción de censura?

“Hemos tenido conversaciones informales, porque además tenemos muy buenas relaciones entre todos, pero no hay nada sobre la mesa. Y en estos momentos, además, a menos que el PSOE decida cambiar el rumbo del municipio o el PP dejar de estar en la línea entre la oposición y el Gobierno, no es posible. Desde luego, la situación cambiaría si el alcalde saliera imputado por el caso de las grúas, por lo menos en lo que respecta a Ciudadanos, ya que es una de nuestras líneas rojas, y ahí exigiríamos inmediatamente su dimisión, y si no dimitiera, buscaríamos cualquier alternativa para limpiar las instituciones”.

-¿Cree que el alcalde se debe someter a una cuestión de confianza, como ha propuesto Unid@s se puede?

“Si fuera consecuente con las situaciones que han ocurrido en este mandato, donde hemos visto ceses, renuncias, gobernando con un PSOE dividido, con escándalo tras escándalo… por supuesto que considero que debería someterse a una cuestión de confianza. Además, sin miedo, si está convencido de que su gestión está siendo buena y de que su grupo de gobierno está consolidado y respaldado por la mayoría del Pleno”.