Bruselas reitera la falta de avances en la negociación del Brexit y avisa a Londres de que “la pelota está en su tejado”

La Comisión Europea ha reiterado este lunes que no se dan aún los avances necesarios para pasar a la siguiente fase de negociación del Brexit, lo que permitiría a Londres abrir el debate sobre las relaciones futuras, al tiempo que ha avisado al Gobierno de Theresa May de que la “pelota está completamente en el tejado de Reino Unido”.

Este lunes arranca en Bruselas la quinta ronda de negociación para pactar las condiciones del divorcio y es, además, la última prevista antes de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a 27 decidan en la cumbre del próximo día 20 si aceptan pasar a la siguiente fase.

“Hay una secuencia muy clara en las discusiones, hasta ahora no se han encontrado soluciones para la primera fase, que es el proceso de divorcio, por lo que la pelota está completamente en el campo de Reino Unido”, ha resumido en una rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Las conversaciones entre las partes arrancan este lunes pero lo hacen con la marcada ausencia del jefe negociador británico, el ministro para la salida de la UE, David Davis, que no se incorporará hasta más adelante en la semana, aunque no está claro si lo hará ya este martes o no llegará a Bruselas hasta el último día de ronda, el próximo jueves.

El Ejecutivo comunitario ha evitado comentar la ausencia, a pesar de que en el pasado el propio Juncker consideró preocupante la falta de compromiso de Davis, pero ha subrayado que los negociadores europeos están disponibles “todo el tiempo”.

“Estamos aquí para trabajar 24 horas la día, siete días a la semana, y ahora todo depende de nuestro socio británico”, ha expresado Schinas, quien ha recalcado que la Unión Europea está “lista” a trabajar para avanzar en las conversaciones.

Fuentes comunitarias han apuntado que sigue habiendo puntos sin resolver en cuanto a las garantías que se piden a Reino Unido sobre los derechos de los ciudadanos comunitarios en su territorio, aunque sí se han logrado dar pasos importantes en esta área, considerada prioritaria para la UE.

Otra de las prioridades del bloque comunitario, la de la factura de salida, sigue siendo uno de los principales escollos para progresar. La metodología para calcular el monto al que tendrá que hacer frente Londres cuando se produzca el divorcio se discutirá esta ronda a nivel “técnico”, lo que implica que no llegará a la mesa de negociaciones y, por ende, no se esperan avances, han subrayado las fuentes consultadas.

En su reciente discurso en Florencia (Italia), May apuntó la voluntad de atender los compromisos y obligaciones presupuestarias adquiridas por Londres con los presupuestos europeos hasta 2020.

Aunque no dio cifras este compromiso se estima en el lado británico en unos 20.000 millones de euros, una cifra muy alejada de los al menos 50.000 millones que, como mínimo, espera la UE.