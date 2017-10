El Cabildo defiende su zona de industrias pesadas y lanza un mensaje de tranquilidad a los vecinos

El consejero de Planificación del Cabildo palmero, el socialista Gonzalo Pascual, ha trasmitido un mensaje de tranquilidad a la población de Fuencaliente y a su Ayuntamiento, contrarios al proceso de planeamiento que permitirá establecer un espacio apto para industrias pesadas en la zona de El Jaral de esa localidad, donde desde hace casi tres décadas opera la única planta de asfalto con la que, a día de hoy, cuenta La Palma.

“Las medidas correctoras actuales para industrias pesadas entre las que se incluye una planta de asfalto han avanzado gracias a la ciencia y a la tecnología, el grado de emisones está tasado y regulado por ley”. Agregó el consejero que “lo que me preocuparía si yo fuera vecino de Fuencaliente es tener en todo momento conocimiento del control de las emisiones que estas industrias producen, más allá de las distancias, para que se ajuste a la ley y a la normativa. Si estos mecanismos me garantizan que esas instalaciones no son nocivas para mí ni para mi familia yo estaría tranquilo”.

El Cabildo palmero llevó a cabo, desde el pasado año, una selección minuciosa del espacio de El Jaral entre 28 zonas industriales recogidas en el Plan Insular de Ordenación de La Palma. En la “criba” fueron quedando los espacios que cumplián una serie de parámetros, uno de los cuales es la proximidad limitada de estas hipotéticas zonas aptas para industrias de actividades clasificadas a núcleos poblacionales y viviendas.

“El Plan Insular establece un régimen de distancias, pero lo más importante es el cumplimiento de la normativa sectorial que establece el grado de emisiones. Lo que no parece lógico es que a 1.999 metros sea nocivo y a 2.000 metros no. Esos parámetros se cumplirán”.

Esta decisión, para la que el Cabido pidió en marzo de 2016 opinión a los ayuntamientos, aunque éste no era vinculante, viene a dar respuesta a un conflicto que ha llevado, como ejemplo más evidente, a un pleito judicial en Los Llanos de Aridane que se saldó con la obligación de la dministración local de compensar a la empresa Ruiz Romero, a la que dieron licencia desde el Ayuntamietno con el visto bueno previo del Cabildo y de la Cotmac.

Los servicios jurídicos del Cabildo velan por el cumplimiento de todos los parámetros legales en este delicado procedimiento para la declaración de suelo apto para zona de industrias pesadas. Los precedentes de la anulación de documentos de calado que contaban con una supuesta legalidad administrativa, como ocurrió con el Complejo Ambiental de Los Morenos, o con la anulación de partes fundamentales del Plan Territorial Especial de Uso Turístico, entre otros casos, ha sentado precedentes que obligan a la institución a ser más cautelosa en sus decisiones.