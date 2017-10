Canarias es la comunidad con mayor pobreza severa de toda España

El informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, en sus siglas inglesas) 2008-2016, divulgado esta semana, arroja datos dramáticos para Canarias: el más comentado hasta ahora es el que muestra que el 44,6% de los canarios está en riesgo de caer en esa situación socioeconómica, el peor guarismo en España, y 16,7 puntos por encima de la media nacional. Pero otras cifras son igual de sobrecogedoras: Canarias también se situó en 2016 con la tasa más alta de pobreza severa, que sufre el 13,6% de la población, seguida de Murcia y Andalucía, con 8,1% y 9,9%, respectivamente. En el último año, la pobreza severa se redujo 1,2 puntos porcentuales en España, pero avanzó 0,3 décimas en Canarias. Vieron reducida esta tasa Galicia, Cantabria, País Vasco, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía, Murcia y Ceuta, y sufrieron un incremento en el resto de regiones. Desde 2008, el Archipiélago es asimismo donde más creció la pobreza severa, que en 2016 se había duplicado con respecto al inicio del periodo analizado, con un incremento de 7,7 puntos porcentuales, seguida de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. En el conjunto de España, la padece el 6,4% de los habitantes, muy lejos del 13,6% de Canarias.

Según destaca el informe de EAPN, una coalición independiente de ONG y otros grupos, que trabaja con datos oficiales, se hallan en pobreza severa las personas que viven en hogares cuya renta por unidad de consumo es igual o menor al 30% de la mediana de los ingresos de la población. En España hay 2,9 millones de personas en tan precaria situación.

Por lo que respecta a la desigualdad de renta, Canarias se lleva también un varapalo en el informe de la EAPN. De hecho, el Archipiélago tiene el peor dato en el indicador de renta S80/S20, que se define como la relación entre la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con mayores ingresos y la percibida por el 20% con menores ingresos, un valor que permite medir la desigualdad. Pues bien, Canarias está a la cabeza -o a la cola, según se mire- en este indicador: en 2016 alcanzó el valor 8,12, y creció en 3,08 puntos desde 2008.

“La renta media española fue de 10.708 euros en 2016, cifra que, al igual que otros muchos datos incluidos en este informe, no es en absoluto representativa de la realidad nacional, que mantiene diferencias de hasta 6.000 euros entre algunas regiones”, apunta el estudio hecho por la EAPN. Las más elevadas corresponden al País Vasco y Navarra, respectivamente, con 14.345 y 13.408 euros de renta media, y Cataluña, Comunidad de Madrid, Baleares y Asturias, con cifras de entre 12.000 y 13.000. Por el lado contrario, las más bajas se registran en Murcia y Andalucía, que oscilan en torno a los 2.400 euros por debajo de la media nacional, y Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, con rentas medias casi 2.000 euros inferiores. Otro indicador que incluye el informe en el que también sale malparada Canarias es el de carencia material severa, que contabiliza a las personas que viven en hogares en los que sus miembros no pueden permitirse al menos cuatro de los siguientes nueve conceptos o ítems de consumo básico: pagar la hipoteca, alquiler o letras; mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno, permitirse unas vacaciones, al menos, de una semana al año; una comida de carne, pollo o pescado, cada dos días; capacidad para afrontar gastos imprevistos; disponer de teléfono; televisión; lavadora, y coche. Pues bien, Canarias ocupa el último lugar, pues el 10,8% de la población está en esta situación, solo superada por la ciudad autónoma de Melilla, con el 13,2%, lejos ambas del 5,8% de media nacional.

El informe, que también pone de relieve que no por tener trabajo se está hoy fuera del riesgo de ser pobre, vio la luz con ocasión, el martes 17, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Solo en España, 12,9 millones de personas (27,9% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La EAPN ofrece así una radiografía actualizada de este problema en España, con la evolución del indicador Arope (At-Risk-Of Poverty and Exclusion) y de sus componentes, calculados a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. Se trata de valores que no admiten dudas y que permiten medir el estado de la pobreza y exclusión social en un país determinado, su evolución temporal, y su comparación con otros países europeos”, según subraya el informe.