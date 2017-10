Castro Cordobez: “No veo la necesidad de la reforma electoral más allá de bajar las barreras”

Es diputado regional desde 1987 y antes lo fue del Parlamento Provisional de Canarias. El palmero Antonio Castro Cordobez, cofundador de CC, tiene una perspectiva que abarca toda la etapa autonómica. Preside la Comisión para la Reforma del Sistema Electoral, aunque no le gustaría tocar demasiado el actual reparto de escaños porque cree que bastaría rebajar a la mitad las “injustas” barreras, es decir, los porcentajes de voto necesarios para obtener un escaño.

-¿Ve posible un acuerdo para una nueva normativa electoral?

“Esta reforma la han planteado todos los grupos excepto CC y ASG. Ya eso evidencia que hay un interés legítimo pero de partido, y creo que deberíamos estar por encima de eso. Si tan relevante fuera el asunto, todos tendrían ya una sola propuesta, y si no se han llegado aún a acuerdos es porque hay varias. Se ha pasado por alto que históricamente, desde la Junta Suprema, todos los organismos creados luego han tenido la paridad. Y con el actual Estatuto de Autonomía se dejó un colchón de 10 diputados más para ir resolviendo problemas como el de Fuerteventura, que tiene menos población que La Palma cuando se hizo el Estatuto pero ahora tiene más habitantes”.

-Lo que está sobre la mesa es romper la triple paridad…

“Pero romperla así, de un modo tan abrupto… ¿Qué composición habrá después para evitar enfrentamientos? Porque lo que todo el mundo parece asumir es el equilibrio entre Tenerife y Gran Canaria, eso parece que no se puede tocar; y en cambio los demás sí. Si fuera por representación poblacional, otras islas con más habitantes que otras podrían exigir también más diputados, no solo las capitalinas. No es que yo esté contra de cambios, pero el Estatuto actual ha ido desterrando el pleito insular. Al final hay partidos sin representación parlamentaria que la tendrían bajando los topes, que es lo verdaderamente malo, pues son elevadísimos. Pero eso se corrige en la propuesta de reforma del Estatuto que se encuentra tramitándose en las Cortes”.

-Es curioso que la rebaja de barreras en la ponencia del Parlamento canario sea del 5% regional, cuando en el proyecto de reforma de Estatuto que está en las Corte, cae hasta el 3%…

“Sí, pero ese 5% lo propuso el PP en la ponencia y parece que lo van aceptando los demás. Lo que CC apoyaba era el 3%. En este asunto el PSOE, por lo que sé, está dispuesto a admitir el 5%. Pero creo que no va a haber fórmula mejor que la que tenemos con los retoques que están en el Estatuto en trámite en las Cortes: bajada de barreras y 10 diputados que los distribuirá el Parlamento canario en función de una ley electoral propia”.

-Usted parece muy escéptico, y eso que preside la Comisión parlamentaria para la reforma del sistema electoral…

“Yo cumplo mi labor y creo que nadie puede quejarse del funcionamiento de esa comisión, cuya presidencia he ejercido de un modo ejemplar, pese a que todo empezó acusándome de que yo era un presidente partidario. Pero nadie me puede impedir opinar . La Comisión ha llegado a un clima de sosiego y de relativa sensatez para poder trabajar”.

-Si los demás partidos aceptan mejorar la representación de las islas más pobladas, ¿usted qué propuesta preferiría?

“Una vez bajados los topes electorales, que son injustos, no veo necesidad de abordar una reforma del sistema electoral que puede traer más inconvenientes que ventajas. El sistema actual ha funcionado muy bien, se despejaron de alguna manera los demonios del pleitismo en todas las islas. Solo al 16% de los ciudadanos les preocupa este asunto, según encuestas. Legítimamente, creo que hay más intereses de partido que beneficios pueda proporcionar esta reforma”.

-Hay quien podría pensar que su opinión también la mueven intereses de partido; legítimos, como usted dice, pero de CC…

“En absoluto, pues ya uno tiene años para saber lo que es bueno y malo para Canarias. Si yo opinara solo desde el punto de vista de CC no apoyaba modificar los topes electorales del 30% al 15% el insular y del 6% al 3% en el insular, pues tenemos una estructura insular muy potente”.

-Existen estudios que indican que es uno de los sistemas más desproporcionados del mundo…

“No hay sistemas electorales iguales en el mundo. El más injusto que yo conozco es el inglés, pues ganas en tu distrito y te lo llevas todo; y es donde nació la democracia en el mundo. O en EE.UU., cuyo presidente tuvo casi tres millones de votos menos que su rival”.

-CC tiene minoría, así que si los demás se ponen de acuerdo, la reforma puede ser profunda…

“Nuestra propuesta es la que está en las Cortes, aprobada en el Parlamento canario. Pero si todas las fuerzas politicas tienen una propuesta, estaremos obligados democráticamente a entrar en la solución. Pero esa propuesta consensuada no la hay aún entre los grupos. Hay posturas próximas pero coincidencias en la fórmula final no la hay”.

-¿Como puede influir en esta reforma si hay elecciones generales adelantadas y el papel que pueda tener CC después?

“El sistema electoral es un asunto que se debe resolver en Canarias y no en las Cortes”.

-¿Y si se aprueba en las Cortes algo que no se ha consensuado en el Parlamento canario?

“Tendrían que justificarlo. Pero para modificar el número de diputados se necesitan acuerdos de dos tercios aquí. Y tendría que ser consultado el Parlamento canario al tratarse de una modificación sustancial. Pero si el Estatuto que está en Madrid no se aprueba estamos dispuestos a modificar aquí la ley incorporando lo que dice esa propuesta”.