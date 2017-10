Catástrofe en la Antártida: solo sobreviven dos crías de pingüino en una colonia de casi 40.000 ejemplares

La muerte masiva de polluelos -tan solo dos crías lograron sobrevivir- de una colonia de pingüinos a principios de este año, en la Antártida Oriental, ha obligado al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) a solicitar la implantación de una nueva área protegida. Se trata del ejemplar de pingüinos adelaida (Pygoscelis adeliae), cuya colonia cuenta con unos 36.000.

La principal hipótesis de las muertes radica en el hecho de que las capas de hielo se extendieron de forma inusual durante última temporada de reproducción y cría, obligando a los progenitores a desplazarse más lejos para buscar alimento. Debido al mayor periodo de espera, las crías fallecieron de hambre, tal y como señaló la propia organización al diario Expansión.

Esta misma colonia de pingüinos también perdió a la mayoría de su camada hace cuatro años, cuando las extremas condiciones meteorológicas azotaron la zona con dureza.

Ambos incidentes han llevado a WWF a solicitar dicha protección en aguas de la Antártica Oriental de cara a la reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

