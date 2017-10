Ciudadanos acusa al alcalde de mentir sobre las bocas contraincendios

Ciudadanos ha acusado al alcalde de Santa Cruz de La Palma de “mentir” al negar deficiencias en las bocas de riego contraincendios, aseveración que el alcalde hizo en el transcurso del pleno de debate sobre el estado del municipio.



Asegura el portavoz en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma de Ciudadanos, Juan Arturo Sangil, que el alcalde, Sergio Matos, “mintió en sesión plenaria al negar, ante la denuncia de Ciudadanos, que existiesen deficiencias en las bocas de riego de la capital, amparándose en un supuesto informe”.

La petición de los bomberos voluntarios de llevar a cabo una revisión de las más de 200 bocas contraincendios de la ciudad para determinar su buen estado ante siniestros como el ocurrido en julio en la Bodeguita del Medio, cuando se declaró un incendio que causó daños materiales, han llevado ahora al edil de Ciudadanos a exigir al alcade que “escuche la petición de los bomberos”, y “se revisen todas las bocas de riego para garantizar la seguridad”.

Asegura Sangil que hay que evitar, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que se se produzcan daños y se corran riesgos innecesarios, por lo que ha urgido a la corporación local “a actualizar de una vez por todas el Plan de Emergencias Municipal”.

Acusa al Ayuntamiento de no cumplir con sus obligaciones, en referencia a la no actualización del Plan de Emergencias del municipio, de 1997. Asegura que el anticuado documento “no contempla el crecimiento y la expansión que se ha llevado a cabo en estos últimos años en Santa Cruz de La Palma”.