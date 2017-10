Clavijo ningunea a los interventores: “No son garantes de la legalidad”

El hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sostuvo ayer en Radio Nacional de España que “el interventor no es el garante de la legalidad de ningún tipo de procedimiento”, tras ser cuestionado por los motivos que le llevaron a levantar reparos de la Intervención para prorrogar contratos de servicios municipales ya vencidos, en hechos que tuvieron lugar durante su etapa como alcalde de La Laguna. Tras manifestar que “es una actuación absolutamente normal y ajustada a derecho” sobre la que “no veo ningún tipo de ilegalidad”, Clavijo argumentó que “el interventor puede reparar o no, y puede tener o no razón, pero no es el que tiene que ser garante de la legalidad de los contratos, porque para eso está el secretario o secretaria de la Corporación”. El ahora presidente autonómico dijo que “en ocasiones puede reparar por criterios meramente técnicos contables “, para añadir que [levantar los reparos] “ocurre en el Gobierno de Canarias, en los cabildos, en los 88 municipios de Canarias y los ocho mil y pico de España”.

Asombro

Las palabras de Clavijo sobre las funciones del interventor causaron asombro entre la oposición. Santiago Pérez (XTF-NC), replicó que “tras escuchar sus manifestaciones queda claro que no conoce la ley; así se entiende mejor por qué dejó al Ayuntamiento de La Laguna entre los más endeudados de España, con 105 millones de euros en facturas impagadas”. El también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna se remitió al artículo 214 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se dispone que “la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”.

También el concejal socialista Javier Abreu mostró su sorpresa por las declaraciones de Clavijo, a quien invitó a “que proponga suprimir la intervención si piensa como ha dicho”.

Por su parte, el portavoz del PP en La Laguna, Antonio Alarcó, fue tajante al respecto: “Para nosotros, el informe del interventor es imprescindible, porque es quien nos da seguridad jurídica junto a la Secretaría municipal; nunca levantamos un reparo”.