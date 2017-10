Clavijo señala a Cabildos y Ayuntamientos por los vertidos: “Es más fácil hacer farolas, plazas y fiestas”

El verano de las microalgas y la pésima gestión que el Gobierno de Fernando Clavijo hizo de esa crisis, acabó poniendo de manifiesto la terrible gestión de los vertidos de aguas sin tratar al mar que han realizado durante décadas las distintas administraciones canarias, lo que ha acabado de colmar la paciencia de una ciudadanía que parece decidida a tomar medidas y exigir responsabilidades.

Con nuevas movilizaciones ciudadanas en el horizonte contra el Gobierno de Canarias por los vertidos y las microalgas resistiéndose a abandonar las costas del Archipiélago, el presidente Fernando Clavijo, concedió este jueves una entrevista al periodista Manuel Artiles para el canal Mírame Televisión.

Preguntado sobre los vertidos, Clavijo trató de negar, nuevamente, relación alguna entre vertidos y microalgas, para pasar a continuación a dar las razones, que a su criterio, han dado lugar a la desastrosa situación que se vive en las Islas en relación al tratamiento de las aguas residuales.

Lejos de cualquier autocrítica, Clavijo decidió ‘encender el ventilador‘ para culpar otra vez a Cabildos y Ayuntamientos de la caótica gestión “de los últimos 40 años”, y dejar claro que su Gobierno solo “tiene las competencias de inspección y sanción”, en un asunto que reconoce que “es un problema”.

Un asombrado Artiles no lograba entender como las corporaciones insulares y locales habían fallado tan estrepitosamente, y durante tantos años, a lo que el presidente, tras un dubitativo inicio en su respuesta, afirmó con rotundidad que “Porque todos hacen lo mismo; porque son obras que se entierran; obras que los ciudadanos no ven”, para continuar diciendo, espoleado por el entrevistador, y en clara alusión a presidentes insulares y regidores municipales, que para ellos es “más fácil hacer farolas, hacer plazas y fiestas“. “Esa es la irresponsabilidad. Pero por eso yo no he venido a hacer lo mismo”, remachó Clavijo.

Artiles no daba crédito a la respuesta del presidente del Ejecutivo. Nosotros estamos seguros que los alcaldes y presidentes insulares de Canarias de los últimos 40 años aún tratan de digerir el señalamiento, siendo como son la inmensa mayoría de ellos, compañeros de filas en Coalición Canaria.