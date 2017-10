Un concursante de ‘GH’ se alegra de las inundaciones en el norte de España

Hasta ahora, las únicas noticias acerca del programa ‘Gran Hermano Revolution’ hacían alusión a sus escasos datos de audiencia en comparación con años anteriores.

Sin embargo, un comentario de uno de los concursantes de esta edición ha desatado la polémica: “Cuando en la parte de arriba, donde vive Miguelico o Pilar, se inunda todo yo me alegro”. José María ha sido el responsable de tales palabras fuera de tono sobre las inundaciones que sufre el norte de España.

“¡Que se jodan y si me ven me la pela! Yo me alegro. No quiero que nadie se muera, pero me alegro”, aseguraba el joven murciano en la casa de Guadalix. ¿Su explicación? “Si sobra agua pásala para abajo, que hay Murcia. Pero no, ellos prefieren que se desborde y se pierdan sus plantaciones y su ganado”.

La audiencia del reality show de Telecinco, indignada por la opinión del concursante, ya ha pedido a través de las redes sociales su expulsión disciplinaria.