“Costas nos ha pedido que reduzcamos el tamaño del aparcamiento en Las Teresitas”

Zaida González es, desde hace tres meses, concejal de Urbanismo, unas competencias que vienen a sumarse a las que ya tiene como primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Vial, Ordenación de la Circulación, Protección Civil y Movilidad. Asumió las competencias tras el cese de Carlos Garcinuño y, después de que este entregara el acta el pasado jueves, está algo más cerca de devolverlas a otro compañero, Carlos Tarife, quien sustituye a Garcinuño como concejal. En estos tres meses ha tenido que hacer frente a múltiples asuntos que, como reconoce, no son precisamente favorables. El trabajo en Gerencia, dice, es intenso, y modificar el Plan General anulado, que recuerda que el PP no votó, o sacar adelante el Plan Especial de Las Teresitas, en el que Costas ha pedido que reduzcan el tamaño del aparcamiento, son solo algunos ejemplos del ritmo de trabajo en su nueva área.

-La Gerencia de Urbanismo parece vivir deshaciendo los pasos que va dando: Plan General, Plan Especial de El Toscal, Casa Siliuto, Templo Masónico… ¿Se hacía antes todo mal?, ¿se hace ahora?, ¿qué es lo que falla?

“No descubro nada si digo que el área de Urbanismo ha vivido años muy complejos. Con sentencias negativas que han afectado a asuntos vitales como el Plan General, incluso a personas que han dirigido la Gerencia. El objetivo del Partido Popular desde que asumió Urbanismo hace dos años, tanto en la etapa anterior como en la actual, conmigo al frente, es siempre ofrecer seguridad jurídica a Santa Cruz, y que todas las decisiones que adoptemos, sin excepción alguna, sean rigurosas y plenamente legales. Si hablamos del Plan General, le digo que el Partido Popular no apoyó el Plan General anulado. No lo apoyamos en el Pleno, en 2012, donde dijimos que era “una puerta abierta a la nulidad y a la presentación de pleitos”, y también advertimos de los riesgos que entrañaba aprobarlo sin procedimiento de evaluación ambiental, que ha sido la causa por la que ha sido anulado. En aquel pleno, el entonces concejal de Urbanismo y hoy portavoz del PSOE nos contestó, literalmente, que no había “ningún vicio de ilegalidad, ninguna inseguridad jurídica, ni riesgo de pleito futuro”. Pero eso es el pasado, que no podemos cambiar por mucho que queramos. Ahora, mi responsabilidad y la del Gobierno es dejarnos la piel para que Santa Cruz cuente con un planeamiento urbano sólido jurídicamente y estable en el tiempo, de forma que ofrezca garantías, no incertidumbres”.

-¿Cuánto va a tardar Santa Cruz en arreglar el Plan General?

“Trabajamos con un horizonte de dos años, que esperamos que sea el tiempo que el Tribunal Supremo emplee para resolver el recurso de casación contra la anulación. El objetivo es que Santa Cruz cuente con un planeamiento seguro y en vigor si la decisión del Supremo es desfavorable. Creo que es razonable, que no condiciona el futuro de Santa Cruz a lo que pueda resolver la Justicia, y creo que ha sido bien recibido”.

-¿Qué se hizo mal para que un tribunal acabe anulando un documento con el que se tardó tanto y costó aún más dinero?

“Como dice el Tribunal, el documento se aprobó sin cumplir con el procedimiento de evaluación ambiental porque así lo entendieron tanto el concejal de entonces como el Gobierno de Canarias, a través de la Cotmac. Ni yo ni el PP lo apoyamos, aunque eso no cambia las cosas”.

-Aseguran a los inversores que no hay problema… ¿Tienen algún tipo de plan de contingencia económica ante posibles reclamaciones patrimoniales?

“Evidentemente, es un problema que la Justicia anule un instrumento estratégico para el presente y el futuro de la ciudad. Mentiría si dijese lo contrario. Pero lamentarlo a Santa Cruz no le sirve de nada. Nuestra obligación es trabajar en un Plan General garantizado, que no dependa de lo que decida el Supremo. Mientras tanto, el Plan General sigue vigente y, en consecuencia, todas las decisiones de Urbanismo se ajustan al ordenamiento jurídico”.

-El acuerdo marco que se va a licitar supone, en la práctica, la externalización del trabajo del planeamiento. ¿Cuál será la función principal de la Gerencia?

“La externalización del trabajo de elaboración del Plan General es una fórmula común en los municipios de nuestro país. Si asumimos el trabajo desde la Gerencia, se colapsaría la gestión ordinaria, y tenga en cuenta que gestionamos mensualmente más de 1.000 solicitudes de informes o licencias que nos demandan ciudadanos y empresas de la ciudad. Solo como ejemplo, hace un mes, en agosto, con el Plan anulado, resolvimos más de 1.700 licencias. Pero una cosa es que necesitemos externalizar el trabajo y otra bien distinta que el trabajo no esté sujeto a la dirección y al control de la Gerencia, que velará en todo momento por el cumplimiento de la legalidad”.

-El Plan de El Toscal es de esos documentos que da un pasito para adelante y cuatro para detrás. ¿Cuánto tendrán que esperar los toscaleros para empezar a salir de las ruinas?

“Ocurre lo mismo que con el Plan General. Las cosas no se hicieron bien en el pasado y su desarrollo ha ido poniendo de manifiesto dudas razonables de legalidad. Entiendo que esa respuesta no les sirva a los vecinos de El Toscal, que llevan años esperando por el plan que les permita desarrollarse. Por eso hemos decidido devolverlo a la fase de información pública, tal como ha aconsejado la Secretaría del Ayuntamiento. Y a partir de ahí, avanzar con seguridad. Sobre plazos no me gusta pronunciarme, pero trabajamos para que El Toscal tenga su nuevo planeamiento en vigor en 2018”.

-Miraflores es un proyecto ambicioso que se ha encontrado con la queja de asociaciones como la de En Defensa del Patrimonio. ¿Puede llegarse a acuerdos con los promotores para que se mantengan las fachadas que el Cabildo recomienda catalogar?

“Estamos hablando de una propiedad privada y sus propietarios tienen derecho a realizar su propio proyecto en un terreno que es suelo urbano consolidado que se puede edificar de nuevo. Cualquier solución pasa por un acuerdo con los propietarios”.

-La Casa Siliuto ha vuelto a ser licitada porque, de nuevo, un tribunal considera que se hizo mal la licitación…

“Ya se han solucionado todos los problemas y en 2018 por fin estará acabada”.

-¿Sabe en qué punto se encuentra el Plan del Antiguo Santa Cruz?

“Continúa con su tramitación. De hecho, hoy, en Junta de Gobierno, aprobaremos la solicitud a la Cotmac del procedimiento de evaluación ambiental que necesita”.

-Otro plan, vital para el desarrollo de Cabo Llanos, el del Parque Marítimo, no acaba de arrancar…

“Con el Plan del Parque Marítimo estamos considerando la opción de volver a sacarlo a exposición pública y corregir de esa forma defectos que contenía el planeamiento desde su origen. Me dirá que retrasamos el plan, pero yo le diré que ganamos en garantías. Entiendo las críticas, pero prefiero ir con pies de plomo que volver al pasado”.

-En Las Teresitas, ¿el Plan Especial sigue su curso?

“En estos momentos, trabajamos en Urbanismo para resolver distintas cuestiones que Costas nos ha planteado, entre ellas, reducir el tamaño del aparcamiento. Es un planeamiento clave, que estamos esperanzados en resolver con acierto, contando con las demás administraciones públicas para solucionarlo. Yo le pido confianza a los vecinos de Santa Cruz a pesar de los pesares y les garantizo que trabajo para que la ciudad disfrute de la playa que se merece. Que el pasado sea solo un mal recuerdo”.

-¿Cerrarán la cofradía de pescadores?

“Estamos trabajando en alternativas con la propia cofradía. Con la ley en la mano, no puede seguir prestando todos los servicios en su actual ubicación, y eso lo entendemos todos, aunque nos duela. Creo que diferenciando las actividades y reubicando servicios encontraremos una solución que cumpla la ley y mantenga la actividad y el empleo”.

-Por último, Carlos Garcinuño ha presentado su renuncia al acta de concejal del PP y en su lugar se incorpora Carlos Tarife. ¿Qué opinión le merece la renuncia de Garcinuño? ¿Y quién se hará cargo de la Gerencia de Urbanismo ahora? ¿Usted o Carlos Tarife?

“Garcinuño anunció que dejaría el acta y lo ha hecho. No esperaba otra cosa. En cuanto a la otra pregunta, cuando se lleve a cabo el relevo y se sume Carlos Tarife, reuniré al grupo municipal y haré una propuesta a mis compañeros. Si cuenta con su apoyo, se lo comunicaré al alcalde”.