Cs urge a Rajoy a aplicar el 155: “Estamos a 4 días de la independencia”

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplicar de forma urgente el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña y le ha avisado: “El Parlament está a 4 días de declarar la independencia”.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde la Cámara catalana, tras conocerse que el presidente catalán comparecerá el lunes en el Parlament para abordar el 1-O: “Le tenemos que pedir a Rajoy que no titubee. Que aplique el 155 para convocar elecciones en Cataluña, para dar una salida una democrática a todo esto”.

Carrizosa ha calificado de “ilegítimo” tanto el Govern como al Parlament, por considerar que JxSí y la CUP están haciendo un uso partidista de las instituciones y también porque las están situando al margen de la ley, como se visualizó con el referéndum del 1 de octubre.

“Tenemos un gobierno ilegítimo e imputado que no atiende a las leyes, que no obedece a los tribunales. Tenemos un parlamento que no sirve a todos los catalanes sino a los intereses de una mayoría exigua que le ha dado una ley electoral injusta”, ha resumido el portavoz de Cs.

JxSí y la CUP han anunciado este miércoles en una reunión de la Junta de Portavoces la comparecencia del presidente en el Parlament el próximo lunes, y Carrizosa ha asegurado que querían hacerlo comparecer de una forma “irregular” y saltándose por enésima vez el reglamento de la Cámara.

Según Carrizosa, JxSí y la CUP querían hacer comparecer al presidente de la Generalitat sin ni tan siquiera llevar esta petición al registro de la Cámara, y el secretario general del Parlament, Xavier Muro, les ha tenido que advertir que siguieran el procedimiento reglamentario.

DIAGNÓSTICO COMPARTIDO

Carrizosa ha asegurado que comparten el diagnóstico de la situación que se vive en Cataluña que hizo este martes el Rey y celebran que el monarca “estuvo en su sitio” advirtiendo que los gobernantes de la Generalitat que están situando los catalanes fuera de la ley.

Sobre las cargas policiales del día del referéndum, ha afirmado que su partido “condena siempre la violencia”, pero ha considerado que aquel caso se hizo por una cuestión de desorden público y que este tema está pautado por la ley.

Carrizosa ha dicho que España es una democracia y que deben ser los jueces los que decidan si hubo “un uso ilegítimo de la fuerza”, y ha expuesto que nadie reprochó la actuación de los Mossos en las cargas que hubo contra la concentración del 15M en plaza Cataluña en 2011.

El portavoz de Cs sí ha lamentado las “amenazas” que están recibiendo agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado alojados en algunos hoteles catalanes y lo ha considerado una práctica impropia de una democracia.