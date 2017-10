Dáesh reivindica el ataque de Las Vegas; lo atribuye a un musulmán converso

El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el ataque perpetrado este domingo contra un concierto en Las Vegas y lo ha atribuido a un “soldado” del califato que se convirtió al islam hace sólo unos meses, según una nota difundida en la agencia de noticia Amaq.

La reivindicación, recogida por el portal de información terrorista SITE, atribuye motivaciones terroristas a la acción cometida por Stephen Craig Paddock, un hombre de 64 años y residente en Mesquite (Nevada), según la identidad revelada por la propia Policía de las Vegas.

Paddock disparó desde una habitación de hotel de forma indiscriminada contra los más de 22.000 asistentes a un concierto de country. El ataque se ha saldado con al menos 50 muertos y más de 400 heridos.

“multiple injuries” in a shooting at a country music festival in Las Vegas pic.twitter.com/IZZEerHC94

— Stephen Brian Lowe (@SBrianLowe) 2 de octubre de 2017