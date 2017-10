Detienen a un hombre que había atado a su perro a una moto y lo arrastraba por la carretera

Joeel Navarro, un joven de la ciudad de Berazategui, al sudeste del Buenos Aires, publicó la semana pasada un vídeo en su muro de Facebook en el que, junto a algunos vecinos, increpan a un hombre al que descubrieron arrastrando a un perro que había atado a su motocicleta.

Fueron los mismos ciudadanos que aparecen en el vídeo quienes lograron detener al salvaje piloto para alertar inmediatamente a la Policía, según recoge el diario ‘Clarín’.

“Lo quemaste de lo que lo arrastraste, hijo de puta. Tiene toda la espalda pelada, está completamente deshidratado”, le gritaron los vecinos al agresor.

Agentes de policía se desplazaron hasta el lugar de los hechos, y, tras comprobar que el conductor no contaba con la documentación de la moto, procedieron a su detención y constataron en el atestado que el animal sufría quemaduras en el lomo por el roce con el asfalto así como un grave estado de deshidratación.

El detenido trató de explicar que el can era un regalo de un amigo que no lo quería porque mordía y que puesto que no quiso subir a la moto, decidió atarlo.

Uno de los vecinos que aparecen en el vídeo, se ha quedado, mientras le buscan un dueño, con el animal, que se encuentra ahora en buen estado.