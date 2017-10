Día 1 después del mamotreto: ¿Y ahora qué?

La desaparición del edificio de aparcamientos a medio terminar de la playa de Las Teresitas, el mamotreto, ya es una realidad. Después de años de polémica, de correr para aprobar un plan especial que evitara su demolición, de las amenazas de la Fiscalía de acusar al Ayuntamiento de incumplimiento de sentencia y de denuncias sobre los visos de ilegalidad de la licitación del proyecto de demolición, lo cierto es que, el mamotreto, tal y como se conoció, ha desaparecido. Solo una pequeña muestra de esta estructura quedará en pie, y no es otra que el muro que da soporte a la carretera que pasa al lado. Un metro sobresaldrá del suelo. Ese será todo el vestigio que quede del edificio, símbolo de corrupción para unos y de fracaso en la defensa del patrimonio municipal para otros.

< > Foto: Sergio Méndez

La pregunta que se hacen muchos es: ¿Y ahora qué? Las respuestas, que las hay y muchas, son complicadas. El uso como aparcamiento provisional una vez desaparecido el edificio parece que está permitido, siempre y cuando no se asfalte, cuestión esta que se ofrecía como mejora y que un informe municipal apunta que podría ser ilegal. Dicho documento señala que “(…) los pliegos pueden incurrir en una ilegalidad o, en todo caso, corren este riesgo ante la poca claridad y sencillez establecida (…)”. Añade el mismo informe, al que DIARIO DE AVISOS ha tenido acceso, que, “en todo caso, el equipo de gobierno es el que debe aclarar si esta mejora cumple con todas las garantías jurídicas en cuanto a su legalidad y si existen informes en estos momentos”.

Que se levante un nuevo edificio depende de que se apruebe el Plan Especial de Las Teresitas, documento cuya tramitación ha encallado, no solo por la sentencia del caso Teresitas, que obliga a un estudio pormenorizado de la propiedad de las parcelas del frente de playa, sino también por la suspensión del Plan General y, sobre todo, porque Costas le ha comunicado al Ayuntamiento que el tamaño del futuro aparcamiento es demasiado grande, así que hay que reducirlo. Desde Urbanismo informan de que están trabajando en ello y que en breve enviarán una propuesta a Costas. Aunque, según las fuentes consultadas, es posible que pasen muchos años, más de los que se pueda imaginar, antes de que ahí se vuelva a levantar un edificio. Mientras tanto, la empresa que resultó ganadora del concurso va cumpliendo con los plazos y en apenas un mes ha derruido la estructura. Devolver el espacio a su estado original le llevará algo más de tiempo, ya que el proceso de retirada de escombros y allanamiento del terreno se alargará como mínimo hasta diciembre. La misma empresa se ha tropezado con inconvenientes derivados del pliego ya que, al parecer, ni los metros cuadrados ni algunas de las secciones ya derribadas se detallaron en el proyecto.

¿Pagarán los condenados el derribo del mamotreto?

La sentencia de la Audiencia Provincial establecía no solo el derribo de la estructura, sino también que los condenados por este caso debían asumir el coste del mismo. El Ayuntamiento ejecuta subsidiariamente y luego le pasa la factura. Sin embargo, son muchos los que piensan que recuperar ese pago va a ser muy complicado, dadas las presuntas irregularidades cometidas con la licitación del proyecto. De hecho, se han presentado dos recursos de reposición por dichas irregularidades. El primero, contra el pliego por la inclusión del asfaltado como mejora, cuando la sentencia no recoge que se haya de asfaltar, y el segundo, contra la adjudicación del proyecto, porque se están ejecutando obras que no vienen recogidas en el pliego.