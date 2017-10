Dove desata la polémica con un anuncio “racista” para muchos usuarios en las redes

La reconocida marca de productos para el cuidado personal, Dove, se ha disculpado públicamente en redes sociales tras publicar un anuncio al que los usuarios calificaron de racista. En las imágenes, que la compañía ya ha eliminado, se apreciaba cómo una mujer negra se quitaba la camiseta marrón para convertirse en otra blanca y con ropa clara; que a su vez, daba paso a otra mujer hispana mediante la misma técnica.

“Lamentamos profundamente la ofensa que causó”, publicaba Dove después del tenso debate iniciado por una maquilladora estadounidense de color que denunciaba el viernes que “mientras navegaba por Facebook, esta es la publicidad de Dove que me ha aparecido”. Inmediatamente, la firma respondía que las fotos pretendían mostrar los beneficios de una loción “para todos los tipos de piel”.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused.

— Dove (@Dove) 7 de octubre de 2017