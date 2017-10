Educación sigue teniendo la llave para que la Justicia se quede en Cabo Llanos

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias sigue teniendo la llave para resolver el conflicto suscitado a cuenta del emplazamiento de la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, un complejo que aspira a reunir todas las sedes judiciales de la capital provincial, hoy desperdigadas por distintos inmuebles. Dicha llave es el solar asignado a uso escolar existente en Cabo Llanos, el barrio preferido por la inmensa mayoría de los profesionales del sector, una querencia que ha frenado el inicial proyecto de las administraciones públicas para construir en El Sobradillo, donde no hay limitaciones de terreno.

Esta discrepancia generó un notable conflicto entre las partes que, con el paso del tiempo, ha perdido intensidad a cambio de un evidente interés por alcanzar una solución que satisfaga a todos. Es decir, hacer lo posible para que la Justicia se quede en Cabo Llanos y que tal decisión no suponga una dilación excesiva de los trabajos, cuya duración está prevista inicialmente para ocho años.

“De tres patas, ya tenemos dos”, desvelaba ayer uno de los negociadores en cuestión, que volverán a reunirse el próximo viernes en una cita a la que se llega con cierta dosis de esperanza. “Hemos conseguido que Educación acceda a un cambio de terrenos siempre que se le facilite uno donde pueda construir el centro previsto para la zona, y también por parte de DISA llegan noticias de su predisposición para no ser un problema. Ahora falta eso, dar con el terreno que necesita Educación”, resumía este perfecto conocedor de lo que se cuece entre bambalinas.

Tanto desde el Ayuntamiento capitalino como desde la Consejería de Justicia se esmeran en no poner más trabas al asunto. Desde la llegada de José Miguel Barragán al departamento regional, su actitud ha sido claramente a favor de un pacto, lo que le ha generado elogios desde el sector. Además, el nuevo viceconsejero es un magistrado de la Audiencia Provincial, Emilio Moreno, lo que sin duda facilita la comunicación.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ayer se limitó a declarar, incluso de forma insistente, que si se le solicitan los permisos para la llamada parcela triangular no habría pega alguna, lo que no deja de ser una evidencia, por cuanto el uso previsto para ese solar es el de Justicia. Lástima que sea insuficiente, pero el alcalde evitaba así calentar el ambiente previo a la referida cita del viernes.

Como quiera que Educación ha dejado claro que construirá el centro escolar previsto para Cabo Llanos en cinco años, seis a lo sumo, no hay postergación posible a la hora de dar con el nuevo emplazamiento para el mismo. Las alternativas son escasas, apenas tres, y dos de ellas no son suficientes. Ni la citada parcela triangular ni la destinada (creánlo) a edificar una catedral en Santa Cruz de Tenerife tienen el espacio suficiente. En cuanto a la tercera opción, la conocida como la de las torres, presenta dificultades notables, aunque será el viernes cuando finalmente sea aceptada o no como factible.

Desde el sector judicial, que ha mostrado una admirable unidad de acción en este asunto al coincidir tanto jueces como fiscales y trabajadores en general, también han llegado propuestas razonables en pos de permanecer en Cabo Llanos. La más significativa es la renuncia a las previsiones iniciales, que pasaban por reunificar todas y cada una de las sedes judiciales de la capital tinerfeña. Hoy en día, eso es imposible en el barrio administrativo de la capital.

Algunas cuestiones sí parecen claras. La Justicia abandonará San Francisco, su histórica sede en Santa Cruz de Tenerife. Ni tampoco parece que vaya a seguir en el actual palacio de la avenida Tres de Mayo, insuficiente desde antes de su inauguración.

Mientras tanto, desde El Sobradillo siguen a la expectativa de estos acontecimientos, si bien los vecinos se muestran pesimistas a que, finalmente, se instale allí lo que sin duda sería una fuente de riqueza y prosperidad para la zona.