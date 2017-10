El emotivo vídeo de una enfermera cantando a una paciente terminal

La emotividad y delicadeza de este vídeo ha dado la vuelta al mundo y emocionado a todo el que lo ve. Una enfermera del Vanderbilt University Medical Center de Nashville (EEUU), de nombre Olivia Neufelder, le canta a una mujer enferma de cáncer de hígado terminal mientras coge su mano.

La enfermera cantó el tema favorito (Dancing in the Sky de Dani and Lizzy) de su paciente, Margaret Smith, de la que quiso despedirse de esta forma tan especial.

Margaret Smith falleció el pasado miércoles y sus familiares han pedido a Neufelder que cante durante el funeral la canción que le dedicó a Smith en su cama del hospital.