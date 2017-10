España creará un área marina protegida de cetáceos en el Mediterráneo

España ha inscrito ocho compromisos de país en la Conferencia Our Ocean que se celebra en Malta en materia de protección de los océanos, entre los que ha anunciado este viernes su intención de declarar un área marina protegida ‘Corredor de migración de cetáceos en el Mediterráneo’, que tendrá una extensión de 46.000 kilómetros cuadrados, según han informado fuentes ministeriales a Europa Press.

Además, este corredor de cetáceos supondrá una protección de cerca del 5 por ciento de las aguas españolas, un compromiso que se suma a la intención anunciada en Malta de alcanzar al menos el 10 por ciento de las áreas de superficie marina protegida en 2020 e invertir 50 millones de euros para su gestión.

Asimismo, España ha anunciado que pondrá fin al uso de las bolsas de plástico el 1 de enero de 2020 y contribuirá con 250.000 euros entre 2018 y 2022 al Fondo establecido por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación para el Registro mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro (Global Record).

Por otro lado, España se compromete a organizar en 2018 un Congreso Internacional para promover el papel de las mujeres en el ámbito de la pesca y a preservar la pesca artesanal y sus beneficios ecológicos en las reservas marinas.

Entre los compromisos españoles inscritos en la conferencia internacional organizada por la Comisión Europea, destaca también la ampliación de la parte marina del Parque Nacional del Archipiélago de La Cabrera y el impulso a la sostenibilidad de la economía azul a través del emprendimiento y la sensibilización ambiental.

‘UPCYCLING THE OCEANS’

Entre las iniciativas españolas aportadas en esta conferencia, la Fundación Ecoalf en colaboración con Ecoembes y la Confederación Española de Pesca, han anunciado que extenderán a toda la costa mediterránea española e iniciará pruebas en la atlántica el proyecto ‘Upcycling the Oceans’, que consiste en lograr la colaboración de los pescadores para recoger basura del mar.

Así, el objetivo es que en 2018 el número de puertos involucrados en este proyecto ascienda de los actuales 32 a 60 puertos y de los 440 barcos pesqueros a los 770, para lograr recuperar 200 toneladas de desechos. El proyecto está contribuyendo a la limpieza de basura marina en colaboración con los pescadores y permite dar una nueva vida a estos residuos, que después se convierten en tejido y poliester para la producción textil, a través de la economía circular.

En la reunión que se celebra en San Julián, en colaboración con la ONG Oceana, las grandes aseguradoras mundiales han patrocinado la primera declaración mundial del sector en materia de sostenibilidad de los seguros marítimos de modo que ser retirará el apoyo financiero a la pesca pirata, ilegal, no declarada y no reglamentada, que provoca miles de millones de euros en pérdidas al año y contribuye a destruir los ecosistemas marinos.

LOS SEGUROS CONTRA LA PESCA PIRATA

Se trata de las aseguradoras Allianz AGCS, AXA, Generali, Hanseatic Underwriters y The Shipowners’ Club, cuya declaración supone el compromiso de no asegurar ni facilitar el aseguramiento a sabiendas de buques que figuren en listas negras por su participación en pesca pirata, también conocida como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés).

El director ejecutivo de Oceana, Lasse Gustavsson, ha recordado que la pesca IUU contribuye a la sobrepesca y tiene implicaciones para todos, ya que deja sin trabajo a pescadores honrados e introduce en el mercado pescado capturado ilegalmente.

“El compromiso de las aseguradoras de quitar el respaldo financiero a los buques piratas pesqueros es un gran avance. Pedimos que más firmas se unan a esta iniciativa contra la pesca IUU y demuestren responsabilidad corporativa y liderazgo sostenible”, ha afirmado.

Además, Gustavsson ha destacado que en el Planeta Azul es “una tragedia que para muchas personas la pesca pirata, la contaminación marina y la muerte de los arrecifes de coral sean algo ajeno. Por ello, celebra que las aseguradoras demuestren esta visión de futuro y liderazgo.

El director de la Iniciativa para los Seguros Sostenibles de la ONU (PSI), la mayor iniciativa de cooperación entre la ONU y el sector asegurador, Butch Bacani, ha destacado que este compromiso hace patente que las prácticas corporativas responsables y sostenibles y la salud de los océanos van de la mano. “Yendo más lejos, el sector asegurador -como gestores de riesgos, aseguradores e inversores- deberían ser un faro hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la ONU para conservar y hacer un uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos”, considera”.

Oceana recuerda que la pesca IUU es un problema internacional sin resolver porque las capturas oscilan entre los 11 y los 26 millones de toneladas al año y alcanzan un valor de entre 10.000 y 23.500 millones de dólares.

La declaración de Oceana y las aseguradoras ha sido firmada por 21 grandes aseguradoras y entidades del sector en todo el mundo e insta al resto de compañías del sector y a otras entidades interesadas a suscribir la declaración.