España se asoma hoy al abismo que se abre con la declaración independentista

Hoy es el día. Será a las cinco de la tarde, hora canaria, en el Parlament de Cataluña, cuando comience una sesión en la que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, proclamará unilateralmente la independencia catalana, que pretende materializar de forma gradual y a través de una república. Al cruzar semejante rubicón, el secesionismo catalán sitúa a España frente a un abismo colosal, por cuanto una ruptura como la que se pretende tendría efectos desastrosos para todo el país, no digamos ya para estas cuatro provincias. Desde el Gobierno de España, las advertencias no pueden ser más claras: habrá respuesta institucional, ya sea el famoso artículo 155 de la Constitución, ya la Ley de Seguridad Nacional, ya la declaración de un estado de alarma o de excepción. Todas son medidas cuya legalidad para este caso garantizan los abogados del Estado a los que se les encomendó informar al respecto desde hace semanas.

Respecto al anuncio de Puigdemont, nadie sabe con certeza cómo será finalmente, e incluso no se descartan nuevos cambios durante el día de hoy. Ello se debe a la zozobra entre las filas independentistas, que acusan las semanas de tensión y el pánico suscitado por la marcha generalizada de las principales empresas con sede social en Cataluña, incluidas firmas tan emblemáticas como CaixaBank o tan potentes como Abertis, que ayer confirmó el traslado. Mientras desde su propio partido, el PDeCAT, piden templanza a Puigdemont (cuando no un aplazamiento), el clamor es absoluto entre los radicales de la CUP, donde se entiende inevitable la ruptura. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido clara al recordar al president que el simulacro de consulta celebrado el 1-O no sirve como aval o justificante para declarar la independencia. Al menos, el temor a la violencia se aleja tras tomar el control de los alrededores del Parlament los mossos, lo que a su vez ha provocado que los radicales resitúen su anunciada manifestación de hoy en otro punto de Barcelona. Será tensa la espera en Madrid, donde el bloque constitucionalista incluye a un PSOE cuyo secretario general, Pedro Sánchez, avisó ayer que estará al lado de la respuesta institucional del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

Mientras tanto, la Justicia continúa con su lento pero implacable proceder. Ayer se supo que, entre los documentos incautados durante el registro del domicilio de Josep María Jové (número 2 del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras), hay un informe que otorga un papel “ejecutor” en pro de la independencia al jefe de los Mossos D’Esquadra, Josep Lluis Trapero, al que investiga, entre otros, la Audiencia Nacional por sedición.