El estadounidense Richard Thaler, Nobel de Economía 2017

El economista estadounidense Richard H. Thaler ha sido galardonado con el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, conocido popularmente como Nobel de Economía, por sus aportaciones en el campo de la Economía Conductual y su contribución a la comprensión de la psicología de la Economía.

El Comité sueco ha destacado que los trabajos del economista estadounidense “han construido un puente entre el análisis económico y psicológico de la toma de decisiones por parte de los individuos”, explorando cómo la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan a las decisiones de las personas y los resultados de los mercados.

Thaler, de 72 años y profesor de la Universidad de Chicago, figuraba como uno de los candidatos favoritos a lograr el Nobel de Economía, que cumple 49 ediciones, ya que se trata del galardón con un perfil más homogéneo: varón, estadounidense, con una larga trayectoria profesional, ya que la edad media de los premiados es de 67 años.

“Richard Thaler ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la economía del comportamiento durante las últimas cuatro décadas”, señaló el Comité en la presentación del galardón, destacando que el economista estadounidense ha proporcionado los “cimientos” empíricos y conceptuales de este campo.

“Al incorporar nuevas ideas sobre la psicología humana al análisis económico, ha dotado a los economistas de una mayor riqueza de herramientas analíticas y experimentales para comprender y predecir el comportamiento humano”, añadieron.

En sus primeras declaraciones tras conocerse el premio, Richard H. Thaler bromeó al asegurar que tratará de gastar el dinero del galardón “tan irracionalmente como sea posible”, recordando además su breve aparición en la película ‘La Gran Apuesta’ y recomendando su visionado al presidente de EEUU, Donald Trump.

