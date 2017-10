Este gato viaja más que tú

Te presentamos a Suki, el gato que viaja más que tú y que ahora mismo también está dando la vuelta al mundo pero en las redes sociales. Se ha convertido en un par de días en un auténtico fenómeno en Twitter con miles de retuits y ‘Me Gusta’. Estas increíbles fotografías en las que aparece en paisajes majestuosos te darán ganas de viajar.

Just discovered Suki the travelling cat. I ❤️ this picture (and many more others)! pic.twitter.com/fJj5fmZLMv

