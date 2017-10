Exponen al público el proyecto de mejora de la calle San Juan de Puerto de la Cruz

Tal y como adelantó a este periódico en el mes de agosto, el concejal de Urbanismo del Puerto de la Cruz, Juan Carlos Marrero, ha cumplido su palabra y ha expuesto el proyecto de remodelación de las calles San Juan, Las Damas, Iriarte y la plaza Concejil para que los vecinos puedan estudiarlo y presentar todas las sugerencias que estimen oportunas.

Desde el lunes, y durante quince días, los paneles con los detalles del proyecto, ya aprobado por el Consejo de Gobierno insular, estarán en el antiguo Convento de Santo Domingo, anexo al Ayuntamiento.

Entre las principales novedades del ‘lavado de cara’ que sufrirán estas calles, son los tramos ajardinados que sustituirán a las actuales canteras, señalizados en los planos con un triángulo color verde. No obstante, aclara que los fotomontajes que se exponen “son orientativos” dado que no habrá palmeras sino “otro tipo de árboles de gran porte para dar sombra en determinadas partes de la vía”. No obstante, se conservarán aquellos que están en la plaza Concejil y que los ingenieros agrícolas municipales así lo han determinado, precisa el también edil de Medio Ambiente.

“Lo que se conjuga en la nueva imagen que tendrá la calle San Juan es que haya zonas para jardines por ambos lados de la calle y otras libres para la ocupación de vía pública. Se podrá caminar por la vía central y para ello habrá más espacio del que existe actualmente para los viandantes”, explica Marrero.

En el caso de la calle Iriarte, se renovará en su totalidad desde el comienzo de las escaleras “que no se tocan” hasta la calle Blanco. En esta última, la actuación comprende desde el edificio de Telefónica hasta la plaza del Charco y se completará con el asfaltado de toda la vía que se acometerá desde el área de Obras y Servicios Generales, precisa el concejal.

En líneas generales, la actuación será similar a las que se han llevado a cabo en las calles La Hoya y Quintana o el paseo San Telmo, con más zonas verdes, renovación del mobiliario urbano y sustitución del pavimento.

La mejora de estas céntricas vías de la ciudad resulta fundamental para aumentar su atractivo como zona de paseo turístico. La idea es también motivar el establecimiento de nuevos comercios de interés que cualifiquen la oferta, asegura el consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, en un comunicado.