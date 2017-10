Fonsalía, sin salida

El puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, sigue sin encontrar salida a su financiación, a tenor de las declaraciones del consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien reconoció que quedan aún “muchos pasos” para sacarlo adelante. Un puerto cuyo primer trámite, que se ha intentado sin éxito, ha sido la adscripción de esta infraestructura a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Estado. Asimismo, se espera por la obtención del dominio público terrestre como paso previo a la explotación del puerto.

Para el consejero resulta fundamental disponer de un plan de viabilidad para garantizar la inversión de los 200 millones de euros que precisa este equipamiento, cantidad que el Ejecutivo canario no puede asumir de forma solitaria. Por ello, pretende buscar un modelo de financiación mixto con fondos públicos y privados, así como inversión del Estado y de Europa.

Rodríguez es consciente del problema de congestión del puerto de Los Cristianos. Un problema que, además, aumenta con la bonificación del 75% de los billetes, lo que ha incrementado el número de usuarios y demoras en los trayectos, aparte del caos de tráfico que supone la salida y entrada al muelle en un núcleo con tan alta densidad de vehículos como Los Cristianos.

El alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, señala que, “dada la buena sintonía de CC y el Gobierno de España en las recientes negociaciones de los presupuestos, no entiendo cómo no se ha resuelto la cesión del frente marítimo por parte del Estado y no hay al menos una partida económica para el que será el puerto de pasajeros más importante de Canarias”, y añade que “es una buena noticia que se haya conseguido financiación para los puertos de Garachico y Puerto de la Cruz, así que entiendo que también será posible buscar fondos para el de Fonsalía”, remarca Pedro Martín