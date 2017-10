Franquet critica el ninguneo de Torres a Patricia Hernández y al PSOE de Tenerife

La decisión tomada por el nuevo secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, de retirar a Patricia Hernández la presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento regional, y dejar este puesto vacante para desempeñarlo él desde fuera de la Cámara, no ha gustado a un sector del partido en la provincia occidental, y, en especial en Tenerife. Tampoco el que la portavocía no haya recaído en un diputado tinerfeño, dado el peso que tiene la Isla en la organización, pues aporta 4 parlamentarios y el 40% de los afiliados del Archipiélago.

Quien ayer no disimuló su enfado fue la secretaria de Organización saliente en el PSOE canario, Marián Franquet. “Es muy difícil de explicar a la ciudadanía esta decisión, porque Patricia fue elegida candidata en primarias, fue la cabeza de cartel en las anteriores elecciones, ganó las autonómicas, y es difícil de entender que deje de ser presidenta del grupo en el Parlamento canario y además que el puesto quede vacante”, manifestó Franquet al programa Archipiélago Noticias, de Radio Nacional de España (RNE).

Pero la exdirectora del Instituto Canario de Igualdad (hasta que Clavijo expulsó al PSOE del Gobierno regional, en diciembre) no se quedó ahí y también cuestionó el poco peso que Torres -líder orgánico también del PSOE de Gran Canaria y vicepresidente del Cabildo de esa isla- está dando a los socialistas tinerfeños. “No se está viendo reflejada la fuerza del PSOE de Tenerife dentro de la ejecutiva regional”, lamentó Franquet, quien, no obstante, esperó que “cuando estos procesos internos culminen con la renovación de los órganos, el panorama tendrá que tener sus cambios”. Franquet tuvo un cargo importante en la comisión gestora que condujo al PSOE al Congreso Regional que en septiembre pasado ratificó a Torres como secretario general tras ganar este las primarias en julio, en las que tuvo como contrincantes a la tinerfeña Patricia Hernández y al eurodiputado grancanario Juan Fernando López Aguilar.

Con el 43,59% de los votos, Torres fue el más votado en el cómputo de toda Canarias, pero no así en Tenerife, donde ganó Hernández. Fue el pasado sábado, en la ejecutiva regional, cuando Ángel Víctor Torres anunció que asumía él personalmente la presidencia del grupo parlamentario.

En la forma en que lo planteó, fuentes de este sector crítico con el nuevo secretario general indican que tal posibilidad no se ajusta al reglamento de la Cámara autonómica, pues no es diputado, ni tampoco a los estatutos del partido (establece que son los propios parlamentarios los que deben elegir una comisión permanente que incluirá una presidencia, entre otros cargos; y que la ejecutiva regional propondrá candidatos para desempeñarlos), e igualmente el reglamento interno del grupo prevé que dicho órgano permanente lo compondrá un presidente y el secretario general (por lo que no se acumulan ambos puestos en una misma persona). Sin embargo, otras fuentes socialistas también subrayaron que lo que obviamente ha ocurrido no es que Torres desempeñe la presidencia del grupo, sino que la ha dejado vacante, para él encargarse en la práctica de esa función, y evitar así la mediación de ningún diputado para dirigir la labor parlamentaria.

El sábado el presidente regional del PSOE, y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, llegó a pedir una explicación sobre por qué se destituía a Hernández, pues presagió que tal decisión podía parecer ante la opinión pública un gesto a CC y Clavijo, que gobernó con el PSOE liderado por la parlamentaria tinerfeña hasta la ruptura del pacto a finales del año pasado.