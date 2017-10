Aplicado en coyunturas militares, resulta tentador trasladar el concepto de daño colateral al periodo que está abriéndose paso con la catalanización de la política española, y canaria. Los efectos secundarios e imprevistos del caos separatista secuestrarán políticamente no solo el inminente 2018; también el después, es decir, el 2019 autonómico y municipal. Sacudida que no admitirá excepciones, obligando a los partidos de las Islas a reescribir guiones, estrategias, manuales de campaña e hilos conductores. La sinrazón emocional de la verbena independentista se expresa de mil formas; entre otras, confirmando la paradoja de que quienes ganarán electoralmente con lo ocurrido son los protagonistas de la novela: Rajoy y Junqueras. A un lado la efervescencia de una españolidad que solo el PP patrimonializa (saben que el artículo 155 los fortalece); y al otro, la junquerización del independentismo catalán. La jugada (de libro) tiene a Junqueras escapando de rositas: lo que fue Convergencia desintegrándose y la muchedumbre increpando a Puigdemont. Ganan los extremos que nos han metido aquí, y lo que se mueve entre unos y otros -sanchismos, pablismos..- dibujan bultos poco identificables, actores o partidos bajo sospecha de equidistancia, patriotismo insuficiente, irrelevancia o vecindad con los separatistas. Efectos secundarios no previstos que en las Islas inflará colateralmente al PP y debilitará a los socialistas (Sánchez no tiene capacidad para jugar una partida tan exigente), dejando a Coalición fuera de plano. Daños colaterales que devalúan a quienes no protagonizan el Qué viva España que todo lo ocupa -por cierto, desmoraliza la infantil impotencia con la que dirigentes y analistas concluyen que convocando elecciones en Cataluña se acaba el problema-. La despedida de soltero que ayer vivió el país, con las instituciones saltando en calzoncillos de balcón en balcón, consolida una excepcionalidad que difícilmente se podrá gestionar en una escena, la local, sacudida por los daños colaterales.