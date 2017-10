Gloria Gutiérrez: “Apoyo la censura en La Laguna por la corrupción”

La candidata a la Secretaría General del PSOE en Tenerife, Gloria Gutiérrez, se mostró ayer partidaria de presentar una moción de censura en La Laguna, porque siempre ha estado “contra la corrupción”.

La socialista, que compite con el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, por el liderazgo de su partido en la Isla, realizó ayer dichas manifestaciones en Radio Geneto, donde aseguró: “Siempre he sido partidaria de los pactos progresistas y en contra de los pactos en cascada; no escurro el bulto: en especial, en La Laguna me gustaría que hubiera una moción de censura cuanto antes. Y la propiciaré en cuanto sea elegida como secretaria general del PSOE en Tenerife”.

Gutiérrez quiso aclarar que, “por supuesto, respetaré la autonomía de cada agrupación local”, pero insistió en su decisión sobre La Laguna, “no solo porque prefiera un pacto progresista, sino porque cada día se ve que hay muchos indicios raros, presuntas cosas raras. He sido contundente contra la corrupción, que no es un mal divino precisamente, sino que se llevan el dinero para otro lado, y así hay menos fondos para los servicios sociales”.

Cuestionada por el apoyo que le brinda la hoy primera teniente de alcalde de La Laguna y su compañera en el PSOE, Mónica Martín, Gloria Gutiérrez añadió que “sí que quiero un alcalde o alcaldesa socialista en La Laguna”.