El Gobierno regional se escuda en que “la pobreza es un problema planetario y no solo de Canarias”

A falta de cuatro días del pleno monográfico sobre el porcentaje (44,6%) de canarios en riesgo de pobreza y exclusión, el Parlamento regional tuvo ayer un primer plato con la comparecencia del comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la pobreza del Gobierno canario, Santiago Rodríguez.

El alto cargo admitió que se trata de “uno de los problemas más sangrantes y lacerantes de nuestra sociedad” y admitió la veracidad de los datos, que calificó de “francamente malos”, del informe elaborado por la Red Europea EAPN, conocido la pasada semana.

Según el estudio de ONG europeas, Canarias ocupa el último lugar entre las regiones españolas en la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, con 16,7 puntos más que la media nacional, y es la sexta región de Europa con peor dato (pues casi dobla el promedio de la Unión Europea).

Pero a renglón seguido se escudó en que “la pobreza es un problema de ámbito planetario, la sufren todos los países y nadie la puede resolver solo”, y trató , por tanto, de que la oposición no responsabilizara a CC de que Canarias sea el farolillo rojo de España y Europa. Es más, Rodríguez llegó a pedir que no se utilice este “lacerante problema como arma arrojadiza” política, e instó a que “ese tiempo se tiene que acabar”, porque “los pobres no nos lo perdonarían”.

A la hora de poner medidas sobre la mesa, el comisionado enumeró las generales: tiene “prácticamente ultimado” el II Plan de Inclusión Social (o de Lucha contra la Pobreza, aunque no prefiere llamarlo así por “estigmatizante”); ha enviado al Consejo de Gobierno la Ley del Tercer Sector, la cual “dará seguridad jurídica y económica” a las ONG; y elabora el “borrador definitivo” de la Ley de Cláusulas Sociales en las contrataciones públicas. Rodríguez rogó a la oposición que no pusiera sobre él “la responsabilidad de cambiar el modelo social y económico de Canarias, porque eso no lo puedo hacer yo solo”, pero ofreció “trabajar juntos en la misma dirección” para paliar las necesidades de los canarios.

La oposición no dejó de recoger el guante, pero tampoco de atribuir culpas. El diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos opinó que el Gobierno estatal del PP “tiene una responsabilidad directísima”, pero también el de CC, “pues algo tendrá que ver en la estructura de la economía canaria después de más de 20 años gobernando”.

Coincidió en que modificar el sistema productivo “es parte de la solución, pero el Gobierno de Clavijo no es coherente con eso en sus políticas”, por la “ridícula” cantidad invertida en I+D+i, su “regresiva política fiscal” y la mala gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). “La responsabilidad es de todos, pero de unos más que de otros”, espetó Campos, quien además tachó de “fracaso” la “nula” política de vivienda desde 2012 y la falta de acciones contra la pobreza infantil, además del retraso medio de 506 días en tramitar y cobrar la PCI.

El PP, a través de su diputada Josefa Luzardo, se congratuló de que en los presupuestos autonómicos de 2018 se prevea un plan contra la pobreza, pero lamentó la falta de medidas hasta ahora. Criticó que la PCI no cumple con su función de inserción laboral ni tiene presupuesto suficiente. Y advirtió de que “algo se estará haciendo mal en Canarias si la economía va bien y crecemos por encima de la media nacional”, pero tenemos “tan demoledores datos” de pobreza.

Podemos rechazó eximir de culpa a Clavijo. “Eso no es casual, es causa de la política de los Gobiernos: tenemos los salarios más bajos de España y en Canarias la población empleada cobra 825 euros de media al mes, nueve de cada diez contratos que se firman son temporales y y uno de cada cinco dura menos de una semana”. En la misma línea, su compañera de grupo María del Río tachó de “vergüenza” la situación socioeconómica y enfatizó que “claro que los políticos son responsables de gestionar mal y hay que pedirles responsabilidades por ello”, porque “existen soluciones”.

Desde el PSOE, Teresa Cruz se confesó “frustrada porque el comisionado” no respondió a sus preguntas, pero al menos se congratuló de que no niegue tan pésimas estadísticas. Para la diputada, “la pobreza es el problema social más grave de Canarias” y se combate, a su juicio, con políticas activas de empleo, aumentando la PCI o dando un complemento no contributivo para que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades básicas, y ofreciendo unos servicios públicos de calidad sin demoras en la atención que precisan las personas vulnerables.

En nombre de la ASG, Melody Mendoza exigió que se adopten “medidas urgentes” para paliar esta “grave situación”, pues la pobreza y la exclusión han crecido 6,7 puntos en un año y el 13,6% de los canarios sufre pobreza severa. “Y lo peor es que parece que esto no ha tocado techo”, pronosticó.

EL COMISIONADO “DECEPCIONA” AL PP, QUE PEDIRÁ SU CESE SI NO APORTA SOLUCIONES

La diputada del PP Josefa Luzardo manifestó ayer su “decepción” con el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, hasta el punto de que llegó a considerar que se trata de un puesto en el Gobierno canario que “no sirve para nada, si no aporta medidas concretas para erradicar la situación de pobreza, ni tampoco se ven resultados”.

Recordó que hasta el propio presidente del Ejecutivo regional se llegó a plantear su supresión y que su función la asumiera la consejera de Políticas Sociales y Empleo. “Pediremos su cese si no establece medidas concretas y solo hace estudios”, le espetó en su propia cara al comisionado la exalcaldesa de la capital grancanaria durante la comisión parlamentaria de ayer.

Rodríguez se defendió recordando que él asumió el cargo este año, después de que en diciembre se rompiera el pacto de gobierno CC-PSOE y no continuara, por tanto, su antecesor, el socialista Néstor Hernández, a quien dijo valorar. En todo caso, defendió la figura de un comisionado, “porque es necesaria. “Espero que algún día no lo sea porque en Canarias hayamos reducido ya la pobreza al mínimo”, señaló.

CC se defiende: “Los datos son de 2015 y no reflejan la bajada del paro”

Elena Luis (CC) reconoció que la tasa Arope indica una situación “realmente preocupante” de pobreza y exclusión en Canarias pero alegó que “no es un problema exclusivo de Canarias, sino global”, y además este indicador se basa en datos de 2015, elaborados por el INE en 2016, y en su opinión no permiten “un análisis realista” porque “hay que poner en valor que lideramos la creación de empleo en España”, con 39.700 parados menos en el último año. “Es cierto que no es empleo de calidad y queda mucho camino por recorrer”, matizó la diputada. Achacó los bajos salarios en Canarias “al modelo de desarrollo basado en el turismo y los servicios” n