El Granadilla Tenerife Egatesa reclama máximo apoyo para el domingo

El Granadilla Tenerife Egatesa ya sabe lo que es ganar, tras el importante triunfo del pasado domingo en la Ciudad Deportiva de Zubieta frente a la Real Sociedad por 1-2.

Un inesperado arranque de liga encendió todas las alarmas en el club sureño, con dos empates a domicilio (Rayo Vallecano y Zaragoza), y dos derrotas en la isla (Levante y Albacete).

El grupo de Toni Ayala se redimió en San Sebastián con una primera victoria que debe servir como bálsamo para el exigente calendario que se le viene encima al equipo tinerfeño.

Uno de los fichajes más sonados del mercado de verano fue el de la delantera sevillana Cristina Martín Prieto por el Granadilla Tenerife Egatesa, una de las mejores atacantes de la Liga.

“Ya tocaba lograr la primera victoria, porque veníamos haciendo un buen trabajo, pero no teníamos suerte cara al gol, afirma la exjugadora del Sporting Club de Huelva.

Martín Prieto no fue de la partida el pasado domingo, ya que se quedó en la isla recuperando una sobrecarga en el abductor. La goleadora sevillana vio las evoluciones de su compañeras por la pequeña pantalla. “Por una lesión no pude jugar en San Sebastián, pero se vio al equipo más suelto. Sin ir más lejos, en el entrenamiento del lunes se podía percibir otro ambiente, otras sensaciones. Cogeremos el partido del domingo aún con más ganas”.

El mal inicio de liga, con la guinda del 0-5 del Albacete en La Palmera, creó muchas dudas en el entorno del club sureño. Una situación nueva para un equipo que siempre había superado los retos que se proponía, además de contar con la mejor plantilla de su historia. Pero como dice el entrenador Toni Ayala, y el presidente Sergio Batista, “esto es fútbol. Que tengas una gran potencial no es garantía de éxito”. A Martín Prieto tampoco se le pasó por la cabeza este mal inicio.“La verdad es que no me lo esperaba. Con los equipos que nos hemos enfrentado, no era para llevar ese déficit de puntos, y estar tan abajo en la clasificación”.

La jugadora andaluza venía con pedigrí importante, ya que fue campeona de la Copa de la Reina con el Sporting de Huelva, y fue la autora de los dos goles de su equipo en la final jugada en Ceuta ante el Valencia. Además, Martín Prieto es una de las debilidades futbolísticas de Toni Ayala.

“Me estoy adaptando cada día más a mis compañeras y a Tenerife. Lo único es que soy delantera, y no facturar las ocasiones que he tenido, me ha agobiado un poco, pero cuento con el total apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeras”.

Cristina se haya en el dique seco desde hace un par de semanas por una sobrecarga en el abductor. “Hoy me dan los resultados de la ecografía. Espero que hayan buenas noticias, y el entrenador ya pueda contar conmigo para el domingo”.