Guardia Martín: “Tenemos la mejor pizza de La Laguna”

“Yo creo que tenemos la mejor pizza de La Laguna, son de 40 centímetros, finas y con una masa crujiente”, afirma Servando Guardia Martín, uno de los propietarios, y también cocinero, de La Nueva Tasca Lagunera, que abrió sus puertas el pasado 23 de junio en un emblemático local de La Laguna, ubicado en la plaza Doctor Régulo Pérez, número 6, “por la decoración y el estilo antiguo que tiene”.

El negocio, que data de 1996, llevaba dos años y medio cerrado antes de volver a abrir el pasado junio. “Hace tiempo que estaba buscando un local y este me ha gustado de toda la vida; yo venía a comer cuando estaba abierto y me gustaba el ambiente, porque es superacogedor en invierno. Llegué a un acuerdo con el propietario, con el apoyo y la ayuda de mi hermana, que también tiene un bar en Santa María del Mar (Bar Marcos), que me lo alquiló y lo reformamos un poco, aunque la estética es parecida a como estaba antes, y abrimos”, relata Servando.

La Nueva Tasca Lagunera abre todos los días de 13.00 a 17.00 horas y de 19.00 a 00.00 horas, y el horario se alarga hasta la una de la madrugada en el caso de los viernes y sábados. “La carta es multicocina, muy variada, pero enfocada a cocina canaria e italiana. Todo es casero y tenemos algunas sugerencias que cambian una vez en semana”, relata su propietario, quien destaca las pizzas, la pasta y los risottos.

Además, “tenemos bastantes entrantes, como el pollo crujiente kajún un poco picante o las croquetas caseras de queso azul o de mechada, que las hace mi hermana y son de las mejores que he probado; ensaladas diferentes, como la templada de la casa, que sale bastante y la hice pensando cómo la haría para mí, y postres caseros y diferentes, como la golosina de coco y chocolate o las natillas con galletas Oreo”. Todo maridado con una carta de vinos canarios y nacionales.

“Cada vez vamos captando más clientes, que prueban nuestra comida, les gusta y repiten -destaca Servando-. Yo siempre digo que si la comida es buena, por muy lejos que esté, la gente viene a comer”.

La Nueva Tasca lagunera también ofrece un menú del día a 8,95 euros, con primer plato, segundo, pan, bebida y café, y, además, los estudiantes pueden disfrutar de un descuento del 15% en las pizzas. El negocio se plantea en un futuro contar con una carta de cócteles y realizar actividades como catas de vinos, “porque hay un salón del local en el que pueden caber 50 personas, que usamos para cenas de empresa, despedidas de soltero, cumpleaños… para los que también hacemos menús personalizados”.

Servando destaca el ambiente agradable que se logra en el local a través de la música que seleccionan, “y la verdad es que la gente se ha quedad sorprendida con la música de ambiente que ponemos, vienen a comer y después se quedan una hora hablando”. Pasen y prueben.