Guerra de insultos en Twitter entre Trump y un Senador republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador republicano Bob Corker, presidente de la Comisión de Exteriores, se han cruzado insultos en Twitter este martes a cuenta de sus respectivas posturas en relación a la reforma fiscal.

Trump ha acusado a Corker de oponerse a todo lo que tenga que ver con la Casa Blanca por su supuesta negativa a respaldarle en las elecciones de 2018. “Corker se retiró de la carrera en Tennesse cuando rechacé apoyarle”, ha asegurado el presidente.

…Corker dropped out of the race in Tennesse when I refused to endorse him, and now is only negative on anything Trump. Look at his record! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2017

Trump ha reprochado al senador que “ayudase” al expresidente Barack Obama a alcanzar el “mal” acuerdo con Irán y le ha criticado por oponerse ahora a la reforma fiscal. “Es triste que el senador don nadie Bob Corker, que no ha podido ser reelegido en el gran estado de Tennessee, se oponga a los recortes fiscales”, ha sentenciado.

Bob Corker, who helped President O give us the bad Iran Deal & couldn’t get elected dog catcher in Tennessee, is now fighting Tax Cuts…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2017

Isn’t it sad that lightweight Senator Bob Corker, who couldn’t get re-elected in the Great State of Tennessee, will now fight Tax Cuts plus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2017

Corker le ha respondido desde la misma red social, desde la cual ha criticado “las mismas falsedades de un presidente completamente falso”. En una entrevista a CNN, el senador también ha reconocido que no volvería a apoyar “de ninguna manera” a Trump en caso de que pudiese volver en el tiempo.

El presidente ha seguido la polémica con una segunda batería de mensajes contra el “incompetente presidente de la Comisión de Exteriores” del Senado. “No tenía ni idea de que todo el mundo se estaba riendo y aprovechando de nosotros. Personas como el pequeño Bob Corker han llevado hacia atrás a Estados Unidos. ¡Ahora tenemos que avanzar!”, ha escrito.

La polémica precede a la reunión que Trump tiene previsto mantener con congresistas en el Capitolio precisamente para tratar de llegar a algún tipo de consenso sobre las reformas fiscales. Los republicanos gozan de una exigua mayoría en el Senado –52 frente a 48–, por lo que cada voto cuenta.