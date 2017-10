Hernández Zapata tilda de “lamentable” la gestión del Fdcan por el Cabildo

El primer teniente de alcalde de Los Llanos de Aridane y senador por la isla de La Palma, Mariano Hernández Zapata, considera que la gestión que está realizando el Cabildo con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) es “lamentable”, debido a la parálisis de las inversiones que están a cargo de este paquete de dinero público que ha recibido Canarias del extinto IGTE.

“Veo carteles de ejecución de obras a cargo del Fdcan cuando viajo a las islas de Fuerteventura, La Gomera o Gran Canaria, pero aquí no”, critica el concejal popular, que achaca esta situación a la “falta de dirección política” en el seno del grupo de Gobierno (PSOE -CC) de la institución insular. Hernández Zapata señala que los cabildos de otras islas han contratado técnicos para “desbloquear los proyectos y aquí no se ha hecho nada”.

Además, lamenta que por parte del Cabildo “han tratado de echarle la culpa a los ayuntamientos equivocadamente”. Y aunque reconoce que hay ayuntamientos a los que le puede faltar por finalizar algún proyecto, “disponen de una importante cantidad de ellos para ejecutar”. “No hay que esperar a tenerlos todos para empezar a ejecutarlos”, añadió.

En el caso de Los Llanos de Aridane, recordó que el Cabildo tiene sobre la mesa desde el pasado mes de marzo, “con registro de entrada”, los proyectos de mejora de la red de agua y de las zonas comerciales abiertas, que afecta a las calles de La Pasión y la segunda fase de la avenida Venezuela, sin que todavía se hayan sacado a licitación.

En el caso de la zona comercial abierta, recuerda que el proyecto está realizado desde hace tanto tiempo, que se encargó durante la etapa en que fue consejero del área de Comercio y Desarrollo Económico del Cabildo. “Pero no es solo el de la zona comercial abierta de Los Llanos de Aridane, sino también de otros municipios como El Paso, Breña Alta o San Andrés y Sauces, los que están en la misma situación”.

Hernández Zapata indicó que esta queja no es solo de las administraciones locales, sino que tiene constancia de que existe malestar entre las empresas constructoras, que ven cómo pasa el tiempo y estas inversiones no se ponen en marcha. Además, lamentó que el Ayuntamiento de Los Llanos esté en fase de contratación de un plan de asfaltado por un millón de euros con cargo al remanente de tesorería, y el Cabildo todavía no lo haya puesto en marcha.

Por último, cabe destacar que otra de las obras previstas para el Fdcan en Los Llanos de Aridane, el Parque Cultural Islas Canarias, se ha visto condicionada por fallos en el proyecto, que ha sido necesario corregir.