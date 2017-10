El ‘héroe’ de la Mesa Mota cuenta la verdad: “Ahora quieren medallitas”

El pasado domingo, la zona recreativa de la Mesa Mota amanecía en un estado lamentable. Al parecer, una fiesta de estudiantes de diversas facultades se fue un poco de madre, hasta el punto en que la retirada de las personas que allí se encontraban celebrando, dejó tras de sí un “reguero de basura” que daba verdadero “asco”.

Así lo denunciaron varios usuarios a través de las redes sociales y hasta DIARIO DE AVISOS llegaron infinidad de fotos, vídeos y comentarios denunciando tan incívico, y casi “incivilizado”, comportamiento. Las redes sociales se llenaron con miles de comentarios de indignados usuarios y ciudadanos, algunos, que no nos atrevemos a reproducir; también aparecieron los memes, tan característicos cuando algo nos llama poderosamente la atención, aunque en esta ocasión, en un claro sentido reprobatorio.

Fue tal la ‘pelotera’ que se formó, que un grupo de alumnos de la facultad de Derecho, a quienes tanto denunciantes particulares como asociaciones apuntaban como autores de la ya conocida como ‘catástrofe de la Mesa Mota‘, salió al paso de los señalamientos para repartir la culpa con alumnos de otras facultades y particulares que también se encontraban allí, y que aprovecharon el jolgorio general para no hacer su parte del trabajo de recogida de basura.

Hasta el Ayuntamiento de La Laguna corrió para tratar de dejarlo todo impoluto, después del revuelo general, para más tarde publicar en Facebook varias fotos que reflejaban el correcto estado de la zona recreativa después de la intervención de los operarios municipales de limpieza.

Pero esas fotos escondían una verdad incómoda. Verdad que Tanausú González se apresuró a desnudar en su muro de Facebook, contando “lo que realmente pasó” con la limpieza ese día y recriminando su actitud a aquellos que quisieron colgarse una “medallita que no es justa”. En particular, este ciudadano cargó con dureza contra Mónica Martín, la líder de los socialistas laguneros, para recordarle que: “Sra Martin como dice usted los kilos de limpieza que recogieron los operarios , si los que rellenamos esas bolsas de mierda fuimos seis personas que íbamos a pasar un día diferente a la Mesa Mota?…, esto me indigna , no soy ni mejor ni peor persona por lo que hicimos , pero que bonito es Mónica Martin”

Aquí les dejamos la publicación completa del joven “Tana” -como se llama a sí mismo-, que se ha convertido en todo un ejemplo de civismo y amor por su tierra, y al que algunos, no tardarán en referirse como el ‘héroe de la Mesa Mota‘, a la vista de los miles de comentarios y aplausos que sigue recibiendo, dos días después, en las redes sociales.