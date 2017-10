Iglesias sitúa a los anticapitalistas “políticamente fuera de Podemos”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que el sector anticapitalista, en el que se ubica el líder de su marca en Cataluña, Albano Dante Fachin, y gran parte de la dirección de Podem, está “políticamente fuera de Podemos” por reconocer en un comunicado este domingo la “nueva república catalana”. No obstante, ha señalado que tendrán que ser los órganos del partido los que decidan cómo proceder.

“Son posiciones legítimas pero que seguramente están más cerca de otras opciones políticas que de la nuestra y, en Podemos, las alianzas electorales las deciden los inscritos, y nuestra obligación era devolver la capacidad de decisión al máximo órgano en Cataluña, que es la Asamblea Ciudadana”, ha afirmado en declaraciones a los medios.

De este modo, Iglesias ha reafirmado la decisión de la dirección estatal de tomar las riendas de su organización en Cataluña y convocar una consulta para que los inscritos en esta comunidad decidan cómo quieren concurrir a las elecciones del 21 de diciembre, a raíz de los comportamientos “alarmantes” de Fachin y otros miembros de Podem, y del comunicado emitido por los anticapitalistas este domingo.

COMPORTAMIENTOS QUE GENERAN “MUCHA ALARMA”

“Ha habido posiciones de algunos compañeros que han generado mucha alarma en los últimos días”, ha criticado, antes de presidir, en la Fundación Diario Madrid, la reunión del equipo Rumbo 2020, una especie de “gobierno en la sombra” que este lunes tiene precisamente como objetivo analizar el proyecto de Podemos para construir una “España plurinacional”.

Iglesias mantiene desde hace meses una gran disputa con Fachin, no sólo por sus guiños al independentismo, sino también por su rechazo a la alianza con los ‘comuns’, que ahora deberán decidir los inscritos catalanes tras la decisión de la dirección estatal de pasar por encima de la cúpula autonómica y tomar las riendas, convocando una consulta.

No obstante, el líder de Podemos ha evitado adelantar un posible cese de Fachin, y ha dejado esta decisión en manos del propio secretario general autonómico. “Esa decisión no me corresponde tomarla a mí”, ha afirmado.

Sí ha sentenciado que los términos en los que se ha expresado la corriente Anticapitalista, el ala más radical del partido, con la que comulga Fachin y gran parte de su dirección catalana, están “políticamente fuera de Podemos” porque su formación no es “independentista”.

Preguntado, en este sentido, por el futuro de los anticapitalistas dentro de Podemos, Iglesias ha vuelto a evitar adelantar acontecimientos, y ha asegurado que se trata de una cuestión que tendrán que decidir “los órganos y los inscritos” del partido.

“Podemos tuvo una asamblea en Vistalegre y nosotros apostamos por España como país plurinacional. No somos independentistas”, ha asegurado a los medios mientras el eurodiputado Miguel Urbán y líder de los anticapitalistas llegaba a la reunión del grupo de trabajo ‘Rumbo 2020’, del que forma parte.

“DAÑAN EL PRESTIGIO POLÍTICO” DE PODEMOS

Según manifestó la dirección estatal de Podemos en la resolución aprobada este domingo, tanto el comunicado de los anticapitalistas como el comportamiento de Fachin y de otros diputados de Podem en el Parlament durante el Pleno del pasado viernes se alejan de los principios del partido morado y “dañan” su prestigio político.

En concreto, la dirección estatal reprocha a Podem no haber informado del sentido de sus votos en la citada sesión. A su juicio, “la falta de información” y el comportamiento de dichos diputados en el desarrollo de la votación “generaron una situación de intranquilidad en este órgano y en toda la Organización” y “dañaron” su “prestigio político”.

En segundo lugar, la Ejecutiva de Podemos rechaza que tres de los cuatro diputados de Podem no votaran en contra “de una de las dos resoluciones que hablaba específicamente de la Constitución de una nueva república catalana a partir de la votación del Parlament”. Además, señalan que una diputada de Podem no votó en contra de la Declaración de Independencia y saludó públicamente la “nueva república catalana”.

En esta línea, también desautorizan el comunicado emitido este domingo por los anticapitalistas, en el que Podemos entiende que han reconocido la “nueva república catalana”, provocando incluso “el desmarque público de algunas de las figuras más relevantes de esta corriente”, en referencia a la líder andaluza, Teresa Rodríguez, y el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, que se han desvinculado.

La dirección estatal también reacciona ante las intenciones manifestadas por Fachin de “formar un bloque con otras fuerzas políticas”, tras cuestionar la conveniencia de las elecciones de diciembre. De hecho, la dirección catalana ha aprobado este mismo domingo iniciar negociaciones con otras fuerzas.

A este respecto, Podemos recuerda en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la dirección de Catalunya en Comú no se presentaría a las elecciones del 21 con ninguna fuerza política independentista.